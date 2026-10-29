Блог | "Не зли(й) Бандеру!": спочатку нас таврували за свободу, тепер просять приховати її символи

Написав це незабаром після Революції гідності. Досі актуально.

Не зли(й) Бандеру!

Мова не про конкретного історичного діяча, а про все те, що він символізував для більшості людей на Майдані – про відмову від совка, про подолання власної меншовартості, про деколонізацію України, про відвагу почати боротьбу, може навіть безнадійну з першого погляду, про опору на власні сили, про небажання йти на компроміс з відвертою брехнею, щодо минулого і сучасності. Все це, вважає дехто варто приховати до кращих днів, аби не злити й так лихих агресорів чи не погіршувати й так поганої внутрішньої ситуації в країні.

Але мова і про Степана Андрійовича – того самого, якого вороги перетворили в символа українського націоналізму (фашистського, ксенофобського, антисемітського...), того самого який став для багатьох українців символом українського націоналізму (жервтовного, визвольного, антиколоніального...).

Саме на Майдані багато людей зрозуміли, ким був на справді Степан Бандера, тричі засуджений на смерть за те, що боровся за свободу свого народу проти всіх окупантів. Саме на Майдані вони зрозуміли чому і як його зробили ворогом свого народу та страховиськом для чужинців. Завдяки сучасній російській пропаганді, вони борці за волю та правду свого народу, дізналися, що всі вони "бандерівці" – фашисти та людожери, запроданці та агенти іноземних спецслужб. Кожен на Майдані відчув на власні шкірі, що таке бути Бандерою – боротися за правду свого народу і бути таврованим як його зрадник . За це розуміння було заплачено високу ціну. Можливо саме воно допомогло нам вистояти у найважчі хвилини, коли над Майданом гордо лунало бандерівське "Слава Україні!"

Тому не зли(й) Бандеру!