"Не залишаємо нікого": в ГУР показали, як випробовують на міцність новобранців під час БЗВП. Відео

У ГУР МО України показали, як проходить контрольно-тактичне заняття для курсантів базової загальновійськової підготовки. Польове випробування триває три дні, протягом яких новобранці мають подолати до 90 кілометрів із повним спорядженням, пройти засідки та водні переправи.

Також серед завдань – евакуація умовного пораненого. Інструктори "Добриня" і "Коба" розповіли, як перевіряють підготовку розвідників і чому під час випробування важливо не залишати нікого з побратимів.

Як проходить фінальне випробування курсантів ГУР

Контрольно-тактичне заняття є фінальною перевіркою того, чого курсанти навчилися за час базової загальновійськової підготовки. Польове випробування триває три дні та передбачає подолання до 90 кілометрів із повним спорядженням.

Серед завдань, які мають виконати новобранці, – проходження засідок, водні переправи та евакуація умовного пораненого.

Під час заняття перевіряють не лише особисту витривалість курсантів. Важливо також, чи готові вони діяти заради побратима та чи може група працювати як одне ціле.

Чому курсанти беруть із собою зайве спорядження

Інструктори "Добриня" і "Коба" розповіли, що на початку підготовки курсанти можуть брати із собою на завдання зайве спорядження. Однак із набуттям досвіду вони вчаться відмовлятися від непотрібних речей.

Цій темі також приділили увагу під час подкасту "Активний допит", присвяченого особливостям підготовки розвідників у ГУР.

Як проходить евакуація умовного пораненого

Одним із завдань контрольно-тактичного заняття є евакуація умовного пораненого. Під час неї перевіряють, як курсанти діють у ситуації, коли одному з учасників групи потрібна допомога.

В інструкторів є принцип: "Не залишаємо нікого". Як наголошується в сюжеті, у групі не залишають навіть того, хто всім добряче допік.

Як перевіряють фізичну та психологічну витривалість

Під час триденного польового випробування інструктори перевіряють здатність курсантів діяти на межі фізичних і психологічних можливостей.

Для цього новобранці виконують завдання, передбачені контрольно-тактичним заняттям: долають до 90 кілометрів із повним спорядженням, проходять засідки, водні переправи та відпрацьовують евакуацію умовного пораненого.

Водночас під час підготовки важать не лише особисті результати курсантів, а й готовність діяти заради побратима.

Після завершення підготовки курсанти беруть участь у спільному розборі. Під час нього вони можуть відверто критикувати навчання.

Як повідмляв OBOZ.UA, за час повномасштабної війни РФ проти України програма базової загальновійськової підготовки докорінно змінилася. Зараз акцент робиться на виживанні особового складу та виконанні поставлених бойових задач, а програма БЗВП оновлюється практично щороку.