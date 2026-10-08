Не тому, що живеш "у борг": навіщо використовувати кредитний ліміт, якщо є власні кошти

Кредитна картка довгий час була простим маркером: якщо не вистачає власних грошей, то використовуєш кредитні. Але ця логіка поступово змінюється.

Сьогодні людина може мати достатньо власних коштів на рахунку і водночас користуватися карткою з кредитним лімітом. Не тому, що живе "в борг", а тому, що додатковий кредитний ресурс може бути корисним у ситуаціях, коли власних грошей уже недостатньо.

Тому сама наявність кредитного ліміту ще нічого не говорить про фінансове становище людини. Важливіше те, як і коли вона ним користується. Якщо власних коштів достатньо для поточних витрат, вони залишаються основним джерелом розрахунків. Кредитний ліміт при цьому може бути доступним резервом на випадок непередбачених або більших витрат.

Уявімо звичайну ситуацію. На картці є 40 тисяч гривень власних коштів і встановлений кредитний ліміт. Поки власних грошей достатньо, покупки оплачуються ними. Якщо виникає витрата, яка перевищує доступний залишок, після використання власних коштів можна скористатися кредитним лімітом.

Саме тут кредитна картка відрізняється від простого кредиту "під потребу". Додатковий ресурс уже доступний у картці, але не використовується без необхідності. А коли він знадобився, його можна використати в межах встановленого ліміту та відповідно до умов банку.

Для кредитної картки Sense Bank така модель доповнюється можливістю отримувати 3% річних на залишок власних коштів. Тобто клієнт, який має власні гроші, може користуватися ними для повсякденних витрат і водночас мати встановлений кредитний ліміт як додатковий ресурс.

Якщо власних коштів недостатньо, можна перейти до використання кредитних. Для покупок кредитними коштами за карткою діє безкінечний пільговий період: за умови виконання встановлених банком вимог і своєчасного погашення заборгованості відсотки за такими покупками не нараховуються. Після погашення використаної суми кредитний ліміт знову стає доступним.

Є ще один нюанс, який показує, що кредитний ресурс може бути частиною повсякденної фінансової поведінки. У програмі Cash'u Club умови кешбеку залежать від того, власними чи кредитними коштами здійснена покупка. Тобто спосіб оплати може мати значення не лише з погляду джерела грошей, а й для доступних переваг картки.

У результаті одна й та сама картка може мати різну роль для різних клієнтів. Для людини, яка переважно користується власними коштами, це картка для щоденних витрат із додатковим кредитним ресурсом на випадок потреби. Для тієї, кому власних коштів недостатньо, є можливість користуватися кредитним лімітом і повертати використану суму на умовах картки.

Тож питання "навіщо мені кредитний ліміт, якщо в мене є власні гроші?" має цілком практичну відповідь. Не для того, щоб витрачати більше, ніж можеш собі дозволити, а для того, щоб мати додатковий варіант, коли власних коштів недостатньо.

Фінансова грамотність – це не лише вміння не брати кредитів. Це ще й уміння розуміти, коли, навіщо і на яких умовах доступний кредитний ресурс може бути корисним. Головне: знати правила, контролювати власні витрати й пам’ятати, що кредитний ліміт – це не додаткові власні гроші, а ресурс, який у разі використання потрібно повернути.