Не ставте ці кімнатні рослини біля батареї: вони можуть загинути взимку. Список

Хоча взимку навіть у кімнатних рослин настає період спокою, вони не просто надалі потребують ретельного догляду – в холодну пору року потрібно стежити за ними особливо пильно. Адже умови утримання домашньої зелені сильно погіршують нестача денного світла та увімкнене опалення.

Тепле сухе повітря може спричинити зневоднення, пожовтіння листя, появу шкідників і навіть загибель рослин. Особливо вразливі до таких умов види з тонкими листками. Саме тому потрібно відставити свої квіти подалі від батареї. Яким видам таке сусідство завдає найбільшої шкоди, розповіло видання Homes and Gardens.

Тонке листя, як у спатифілум... Джерело: Pexels Розгорнути

Чим небезпечне опалення

Узимку догляд за кімнатними рослинами легко відкласти на потім, особливо якщо вони майже не ростуть. Однак саме в цей період важливо стежити за умовами в оселі, адже зміни температури й освітлення можуть зашкодити зеленим улюбленцям.

У природному середовищі рослини зазвичай не зазнають таких різких перепадів температури, як у приміщенні. Особливо небезпечне безпосереднє тепло від опалювальних приладів. Якщо поставити вазон біля каміна, обігрівача або вентиляційного отвору системи опалення, гаряче повітря може спричинити тепловий стрес. Через це рослина втрачатиме вологу, а її листя жовтітиме, підсихатиме й скручуватиметься.

Тривалий вплив сухого повітря також створює сприятливі умови для розмноження шкідників, зокрема павутинних кліщів. За таких умов їхня популяція може швидко збільшуватися: від вилуплення яйця до дорослої особини, здатної відкладати нові яйця, минає лише близько семи днів. Тому взимку важливо регулярно оглядати рослини, щоб вчасно помітити шкідників.

Водночас відмовлятися від опалення заради кімнатних рослин не потрібно. Достатньо правильно розмістити вазони та контролювати умови в приміщенні, приділяючи особливу увагу чутливим видам.

Кактуси та сукуленти від опа... Джерело: Pexels Розгорнути

Які кімнатні рослини найбільше ризикують постраждати

Загальне правило просте: що тонші листки, то чутливіша рослина до змін температури і вологості повітря. Тому папороті та калатеї можуть гірше переносити сухість, яка виникає під час опалювального сезону.

Натомість сукуленти, заміокулькаси та сансевієрії мають м’ясисті листки, у яких накопичують воду. Завдяки цьому вони краще переносять періоди посухи. Рослини з тонким листям мають менші запаси вологи, тому швидше страждають від сухого повітря.

Особливо уважно взимку варто доглядати за такими кімнатними рослинами:

папоротями;

калатеями;

спатифілумами;

марантами;

плющами;

гіпоестесами;

фітоніями.

Ніжну кімнатну зелень під ча... Джерело: Pexels Розгорнути

Як захистити кімнатні рослини взимку

Насамперед перевірте, чи не стоять вазони на протязі або безпосередньо біля джерел тепла. Зверніть увагу на вентиляційні отвори системи опалення: якщо гаряче повітря потрапляє прямо на листя, трохи переставте рослину вбік. Камінна полиця також може бути невдалим місцем для вазонів, навіть якщо вони мають там гарний вигляд.

Контролювати температуру в кімнаті допоможе звичайний термометр. Для більшості кімнатних рослин комфортним вважається діапазон приблизно 16-24 °C.

Не менш важливо правильно поливати рослини. Узимку потрібно стежити, щоб ґрунт не пересихав надмірно, але й не залишався постійно мокрим. В обох випадках рослина може постраждати. Визначити, чи настав час поливати, допоможе вимірювач вологості ґрунту: він показує, наскільки земля просохла і чи потребує вазон води.

Ще один спосіб протидіяти сухому повітрю – підвищити вологість навколо рослин. Для цього можна поставити вазони ближче один до одного, використовувати піддон із галькою та водою або придбати портативний зволожувач повітря. Такі заходи допоможуть створити комфортніші умови для кімнатних рослин протягом усього опалювального сезону.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чим поливати рослини восени та взимку, щоб вони продовжували активно рости.