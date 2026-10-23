Не кожна хризантема переживе зиму: як обрати морозостійку

Не всі хризантеми здатні пережити типові для наших широт морози, якщо залишити їх зимувати просто в саду. Досвідчені любителі рослин знають: якщо ви хочете, щоб квітучий кущ навесні знову покрився зеленню, потрібно ретельно підбирати сорт.

Як не помилитися з вибором, розповіло видання Interia Kobieta. Найважливіше, що треба знати про морозостійкі хризантеми для вашого саду.

Дрібноквіткові хризантеми кр... Джерело: Pexels Розгорнути

Як розпізнати морозостійку хризантему

Зовнішній вигляд не свідчить про морозостійкість хризантеми чи її придатність для багаторічного вирощування на клумбі. Тому під час купівлі варто уважно читати етикетки. На них бажано шукати позначення "садова хризантема", "багаторічник, що зимує у відкритому ґрунті" або "морозостійкий сорт". Не забувайте також дізнатись повну назву сорту. За нею можна перевірити морозостійкість, терміни цвітіння та вимоги до вирощування.

Обережніше варто ставитися до хризантем без зазначеної назви сорту, які восени продають у супермаркетах, квіткових магазинах і сезонних торгових точках. Такі рослини вирощують переважно для прикрашання балконів, терас та інших просторів. Завдяки регулюванню тривалості світлового дня виробники отримують компактні кущі з великою кількістю. Однак це не робить хризантеми стійкішими до зимових холодів.

Проблемою може стати й запізніла посадка. Якщо перенести хризантему в сад наприкінці жовтня або в листопаді, вона зазвичай не встигає достатньо вкоренитися до промерзання землі. Значно більше шансів пережити зиму має морозостійка садова хризантема, придбана в розсаднику та висаджена навесні або щонайпізніше наприкінці літа. Перед купівлею варто уточнити, чи зимував цей сорт у відкритому ґрунті в місцевих кліматичних умовах.

Певною підказкою може бути розмір квітів. Дрібноквіткові хризантеми зазвичай краще витримують холодний вітер, сильні дощі та перші заморозки. Їхні невеликі суцвіття накопичують менше вологи, швидше висихають і не так обтяжують пагони. Завдяки цьому рослини довше зберігають охайний вигляд. Втім, сам по собі невеликий розмір квіток не гарантує, що хризантема переживе зиму.

Обираючи хризантеми для саду... Джерело: Pexels Розгорнути

Найморозостійкіші сорти хризантем

Обираючи хризантеми для зимівлі у відкритому ґрунті, насамперед варто орієнтуватися на назву сорту. У нашому кліматі найкраще зарекомендували себе хризантеми групи Rubellum і дрібноквіткові різновиди, висаджені на сонячних клумбах із добре дренованою землею. Проте навіть витривалий багаторічник може загинути через загнивання коренів, якщо вода довго застоюється біля них узимку. Сорт визначає межі морозостійкості, але місце посадки значною мірою впливає на те, чи з’явиться рослина знову навесні.

Clara Curtis

Clara Curtis належить до групи Rubellum і вважається одним із надійних сортів для зимівлі у відкритому ґрунті. Рослина виростає приблизно до 70 см, а її тонкі, трохи розлогі пагони надають кущу природного вигляду. Із серпня на ньому розпускаються ніжно-рожеві квіти з насичено-жовтою серединкою. Завдяки ранньому цвітінню сорт довго прикрашає клумбу до настання сильних морозів. Він добре поєднується з декоративними травами, очитками, айстрами та пізньоквітучими ехінацеями.

Найкраще це сорт росте на сонці, у гумусному, помірно вологому ґрунті, з якого добре відходить зайва вода. Раз на два-три роки кущ бажано викопувати й ділити: це стимулює утворення молодих пагонів, запобігає оголенню середини рослини та сприяє ряснішому цвітінню.

Solar

Цей сорт вирізняється раннім цвітінням: перші яскраво-жовті суцвіття можуть розпускатися вже в липні, а нові квіти з’являються аж до осінніх холодів. Їхній діаметр становить приблизно 6-8 см. Залежно від умов вирощування кущ досягає 30-50 см заввишки, тому підходить для середньої частини клумби й невисоких сезонних композицій. Міцні пагони також придатні для зрізання та складання букетів.

Сорт найкраще почувається на сонці, хоча може рости й у легкій півтіні. Йому потрібен родючий, добре дренований ґрунт. Важку глинисту землю перед посадкою варто поліпшити компостом і розпушити дрібним гравієм або промитим піском. Solar цінують за тривалий період цвітіння, однак узимку його корені важливо захищати від надлишку вологи: у мокрій землі кущ може загнити.

Rubra, Raja, Bella Gold, Carmen і Monaco

Серед дрібноквіткових хризантем, які можуть зимувати у відкритому ґрунті, варто звернути увагу на сорти Rubra, Raja та Bella Gold. Так Rubra виростає приблизно до 50 см і наприкінці вересня вкривається рожевими суцвіттями діаметром близько 6 см. Raja цвіте приблизно в той самий час, але її жовтогарячі квіти додають клумбі теплих відтінків. Bella Gold нижча – близько 35-45 см, а її золотисті суцвіття мають помаранчеву серединку. Усі три сорти гарно виглядають в осінніх композиціях з айстрами, очитками й декоративними травами. Невеликі квіти краще переносять дощ, швидше висихають і менше обтяжують пагони, ніж великі махрові суцвіття.

Не менш ефектні червоноквіткові сорти Carmen і Monaco. Перша вирізняється великою кількістю яскравих суцвіть і добре доповнює клумби в жовтих, кремових та помаранчевих тонах. Monaco сягає лише приблизно 30 см заввишки, тому найкраще підходить для переднього плану клумби, посадки вздовж доріжок або поєднання з невисокими багаторічниками. Обидва сорти згадують серед морозостійких садових хризантем, однак їхня здатність пережити зиму залежить і від часу посадки. Рослини, висаджені навесні або наприкінці літа, встигають добре вкоренитися, тоді як посаджені пізно восени входять у зиму менш підготовленими.

Усі перелічені сорти найкраще ростуть на сонячній, захищеній від вітру клумбі з водопроникним ґрунтом. Восени слід припинити підживлення азотними добривами, а після легкого промерзання землі прикрити кореневища пухким лапником. Хвойні гілки пом’якшують різкі перепади температури й водночас не затримують біля рослин надмірну вологу.

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