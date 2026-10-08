Названо лауреата Нобелівської премії з літератури

Нобелівський комітет оголосив ім'я лауреата Нобелівської премії в галузі літератури за 2026 рік. Ним стала канадська письменниця Енн Карсон.

Про оголошення лауреата стало відомо на офіційній сторінці Нобелівської премії в X. Результати стали відомі о 14:00 за київським часом.

Що відомо про лаурета

Енн Карсон народилася 21 червня 1950 року в Торонто, Канада. Вона є поетесою, есеїсткою, перекладачкою та фахівчинею з античної літератури. Її творчість поєднує поезію, прозу, есеїстику та літературний переклад, а значний вплив на її роботи справила давньогрецька класична традиція.

Нобелівський комітет відзначив Карсон "за її сміливий та винахідливий творчий доробок, який у грайливому діалозі з класичною традицією створив нові форми для сучасної літератури". Саме так сформульовано обґрунтування рішення про присудження письменниці Нобелівської премії з літератури 2026 року.

Лауреат Нобелівської премії... Джерело: X/The Nobel Prize Розгорнути

Карсон здобула ступені бакалавра, магістра та доктора наук із класичних студій в Університеті Торонто. Вона також викладала класичні мови та літературу в низці університетів США і Канади. Її професійна діяльність тісно пов'язана з античною літературою, зокрема з творчістю давньогрецьких авторів.

Однією з найвідоміших робіт письменниці є "Автобіографія Реда" (Autobiography of Red), опублікована у 1988 році. У ній Карсон переосмислює давньогрецький міф про Геріона, поєднуючи античний сюжет із сучасною історією дорослішання.

До отримання Нобелівської премії Карсон уже була відзначена низкою престижних нагород і стипендій, серед яких MacArthur Fellowship, Guggenheim Fellowship, Griffin Poetry Prize та Lannan Literary Award.

Хто претендував на нагороду

Напередодні оголошення лауреата серед головних претендентів на Нобелівську премію з літератури фігурували китайська письменниця Цань Сюе, японський автор Харукі Муракамі, американці Томас Пінчон і Дон ДеЛілло, австралієць Джеральд Мурнейн, румунський письменник Мірча Кертереску, а також мексиканська авторка Крістіна Рівера Гарса та іспанець Енріке Вілья-Матас.

Однією з головних фавориток вважалася Цань Сюе (1953 року народження). На популярних ресурсах саме їй часто віддавали перше місце серед можливих лауреатів. Найвідоміші твори письменниці – "Останній коханець" та "Я живу у нетрях".

Традиційно високо у прогнозах перебував і Харукі Муракамі (1949). Японський письменник уже багато років поспіль залишається серед потенційних претендентів на нагороду, а найбільшу популярність йому принесли романи "Норвезький ліс", "Полювання на вівцю", "1Q84" та "Вбити командора".

До числа досвідчених претендентів також входили Томас Пінчон (1937), Джеральд Мурнейн (1939) та Дон ДеЛілло (1936). Їхні імена регулярно з'являються серед можливих кандидатів на Нобелівську премію з літератури.

Серед фаворитів був і Мірча Кертереску (1956). Румунський письменник відомий романами "Засліплення" та "Травесті" й уже кілька років поспіль фігурує у прогнозах щодо потенційного переможця.

До переліку ймовірних лауреатів також потрапили Крістіна Рівера Гарса (1964) з Мексики та Енріке Вілья-Матас (1948) з Іспанії. Серед відомих робіт цих авторів – "Ніхто не побачить мене в сльозах" та "Канон камери-обскури".

Минулі лаурети Нобелівської премії з літератури

У 2023 році Нобелівську премію з літератури отримав норвезький письменник Юн Фоссе. Шведська академія відзначила його "за новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне", а його творчий доробок охоплює романи, п'єси, поезію, есеї та дитячі книги.

У 2024 році лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2024 року стала південнокорейська письменниця Хан Канг. Її відзначили за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Як писав OBOZ.UA, у 2025 році лауреатом Нобелівської премії з літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркаї. Шведська академія відзначила його за творчість, яка "посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва", а серед головних особливостей його стилю Нобелівський комітет назвав гротеск і абсурд.