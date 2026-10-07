Названо імена лауреатів Нобелівської премії з хімії: яке відкриття зробили

У середу, 8 жовтня, Нобелівський комітет оголосив імена лауреатів премії з хімії. Нагороду отримали Анрі Каган та Кенсо Соаї за відкриття, що дозволяють керувати хімічними реакціями для досягнення гомохіральності.

Про це повідомили в пресслужбі Фонду Нобеля в соцмережі Х. Результати оголошували в Стокгольмі (Швеція).

"Королівська шведська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії за 2026 рік Анрі Б. Кагану та Кенсо Соаї "за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі", – йдеться у повідомленні.

Нагороду отримали Анрі Каган та Кенсо Соаї. Джерело: x.com/NobelPrize

Вчені розкрили секрет дзеркальних молекул

Рішення відзначає два відкриття, які допомагають пояснити, як навіть незначна перевага однієї форми молекули може з часом стати домінуючою. Це важливо як для фармацевтичної промисловості, так і для розуміння походження життя.

Французький хімік Анрі Б. Каган показав, що співвідношення енантіомерів у продукті не обов’язково прямо залежить від чистоти каталізатора. Його молекули можуть об’єднуватися в димери та більші структури з різною активністю, тому навіть невелика перевага одного енантіомеру здатна значно посилюватися. Це відкриття стало важливим для розуміння механізмів реакцій і розвитку асиметричного каталізу.

Японський хімік Кенсо Соай застосував цей принцип до автокаталізу. У названій на його честь реакції невеликий початковий енантіомерний надлишок поступово посилюється під час повторних циклів, у результаті чого продукт може наближатися до майже повної енантіомерної чистоти. Реакція Соая стала показовим прикладом того, як автокаталіз і нелінійна кінетика можуть перетворити незначну хіральну перевагу на домінування однієї форми молекул.

"Разом ці результати показують, що порушення симетрії не потребує зовнішнього шаблону; сама хімія може вибрати, а потім посилити дію. Це розуміння лежить в основі промислових шляхів до фармацевтичних препаратів з одним енантіомером і пропонує правдоподібний хімічний шлях до гомохіральності біології. У віці 95 та 76 років Каган і Соаї здобули визнання, яке багато хто в цій галузі давно вважав запізнілим: доказ того, що дзеркальне відображення молекули – це ніколи не просто відображення, а доля, яку молекули можуть обрати для себе самі", – зазначається у повідомленні.

Нагороду отримали Анрі Каган та Кенсо Соаї. Джерело: x.com/NobelPrize

Факти про Нобелівську премію

Вперше Нобелівські премії вручили у 1901 році. Їх присуджують у галузях фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та миру, а з 1968 року – також в економічних науках.

Лауреатів визначають незалежні установи, які Альфред Нобель окремо призначив відповідальними за кожну категорію. Відповідно до статуту фонду, одну премію можуть розділити між двома роботами або кількома авторами, але загалом її отримувачами можуть бути не більш як троє людей.

Нагадаємо, 6 жовтня, Нобелівський комітет назвав лауреата премії з фізики 2026 року. Нобелівську премію в цій галузі присуджено Френсісу Хальзену "за вирішальний внесок у Нейтринну обсерваторію IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Нобелівську премію з фізіології та медицини цього року присуджено вченим Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю за їхні відкриття щодо світлозалежних іонних каналів та оптогенетики. У клінічній медицині дослідники використовують метод оптогенетики у спробах відновити зір у людей з порушеннями зору.