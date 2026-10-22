Найкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФ

Для Романа Олексіва, який вижив після російського ракетного удару по Вінниці та попри важкі травми повернувся до музики, в Італії створять ексклюзивний професійний акордеон PIGINI – найкращий акордеон у світі. Рінат Ахметов здійснює мрію юного музиканта, подарувавши йому унікальний інструмент. Роман уже відвідав італійську фабрику, де виготовлять його майбутній акордеон, а 22 жовтня на легендарному стадіоні "Сан-Сіро" наживо підтримав улюблений "Шахтар" у матчі Ліги чемпіонів проти "Інтера".

Найкращий акордеон у світі д... Джерело: пресслужба Ріната Ахметова Розгорнути

PIGINI – всесвітньо відомий італійський виробник професійних акордеонів, інструменти якого обирають провідні музиканти світу. Для Романа виготовлять найкращий акордеон у світі – ексклюзивний інструмент, створений спеціально з урахуванням його професійних потреб. Виготовлення триватиме близько року.

Під час візиту на фабрику Роман побачив, як італійські майстри вручну створюють професійні акордеони, дізнався про особливості їхнього звучання та поспілкувався з представниками PIGINI. Для хлопця, який мріє стати акордеоністом світового рівня, ця поїздка стала можливістю наблизитися до здійснення однієї з найважливіших професійних мрій.

"Побувати на фабриці та побачити, як створюють такі інструменти, – це неймовірно. Мати акордеон такого рівня для мене велика честь і відповідальність. Це моя професійна мрія, тому я готовий ще більше працювати й розвиватися. Коли інструмент буде готовий, я хочу зіграти на ньому концерт для дітей, які постраждали від війни, щоб підтримати їх і подарувати світлі емоції", – говорить Роман.Ще одним особливим моментом подорожі став великий футбол. Роман відвідав легендарний стадіон "Сан-Сіро", де наживо побачив матч між міланським "Інтером" та улюбленим "Шахтарем".

"Рінат Ахметов особисто вирішив підтримати Романа та подарувати йому найкращий професійний акордеон у світі. Це унікальний інструмент, який створюватимуть спеціально для нього. Роман має надзвичайний талант, наполегливо працює і вже довів, що навіть після найважчих випробувань можна продовжувати йти до своєї мрії. Для Ріната Ахметова важливо, щоб діти, які постраждали від війни, мали можливості розкривати свій потенціал, досягати нових вершин і будувати майбутнє", – зазначила генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова Ксенія Сухова.

Найкращий акордеон у світі д... Джерело: пресслужба Ріната Ахметова Розгорнути

Роман народився в родині акордеоністів, і музика супроводжує його змалку. Його мама Галина, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Вінниці у 2022 році, була акордеоністкою та викладачкою. Батько Ярослав Олексів – професор, кандидат мистецтвознавства та заслужений діяч мистецтв України. Роман продовжує родинну музичну традицію.Повернення до гри на улюбленому інструменті було непростим. Унаслідок російського удару по Вінниці хлопець отримав опіки 45% тіла та переніс кілька операцій. Лікарі особливо хвилювалися за його руки, однак завдяки тривалій реабілітації та наполегливим заняттям Роман зміг відновити їхню рухливість і повернутися до музики.

У 2025 році він переміг на міжнародному конкурсі баяністів-акордеоністів InterSvitiaz Accomusic. Тепер Роман прагне вдосконалювати майстерність, виступати на найкращих сценах світу та стати акордеоністом світового рівня. Професійний акордеон PIGINI стане важливим кроком на цьому шляху.Раніше Рінат Ахметов подарував хлопцю квартиру у Львові. Її розташування дає Роману змогу зручніше діставатися до місць навчання та проходити реабілітацію.