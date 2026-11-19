"Найкращим дипломатом України є ЗСУ": 19 підрозділів Сил оборони отримали техніку від Порошенка

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав партію техніки у 19 підрозділів Сил оборони. Військові отримали мобільні майстерні, автомобілі багі, пилорами, прально-душові комплекси, електрообладнання та детектори дронів.

Про це повідомила пресслужба політсили.

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Хочете миру? Посилюйте Збройні Сили України. Що ми і продовжуємо робити. Адже найкращим дипломатом України є саме наше військо, бо воно говорить мовою сили. Що виявив втоплений у Керченській протоці кримський міст", – говорить Порошенко.

Незмінним попитом на фронті користуються мобільні майстерні. Адже це – можливість швидко відремонтувати техніку на місці, не втрачаючи часу на її транспортування до стаціонарного ремонту, кажуть військові.

"Колись на одній передачі командир батальйону попросив нас зробити майстерню, де можна було б "хоч щось підкрутити". Бо доводилося возити пошкоджену техніку за 400 кілометрів на ремонт. Першу майстерню змонтували на британській вантажівці. Потім перейшли на контейнери", – пояснює пʼятий президент.

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"За добре відомою нашим майстрам технологією, так само як і прально-душові комплекси, на базі стандартного морського контейнера будується повноцінна майстерня – утеплена, комфортна, енергонезалежна, яку можна транспортувати. За рахунок використання морського контейнера, який більше за кунг вантажівки, вдалось розширити асортимент майстерні, вмістити більше потрібних станків та інструментів", – розповідають волонтери ГО "Справа Громад".

Напередодні зими військовим також передали 115 автономних дизельних обігрівачів, 95 генераторів та стільки ж зарядних станцій.

"Чергові прально-душові комплекси, які особливо потрібні воїнам у холодну пору року. А ще 17 багі, 8 мобільних пилорам, 50 детекторів дронів "Аспірин", "Старлінки", ноутбуки та планшети", – говорить Порошенко.

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

Окремий пріоритет – це навчальні центри, пояснює лідер партії: "бо .хоч як добре ми оснащували б армію, треба ще навчити воїна вижити на фронті та ефективно виконувати бойові завдання. І подбати про те, щоб протягом усього 51-денного курсу наші бойові інструктори могли передавати рекрутам свій досвід, а не сидіти з ними в укриттях".

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

Порошенко також вкотре наголосив на тому, що видатки Держбюджету в першу чергу мають йти на забезпечення армії.

Як відомо, "Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Найкращим дипломатом Україн... Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" Розгорнути

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.