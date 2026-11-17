Навіть у кімнаті без вікон: 5 рослин, які почуватимуться чудово навіть без сонця

Які рослини підійдуть для кімнати без вікон.

Кімнатні рослини здатні перетворити навіть найпохмуріше приміщення на затишний зелений куточок. Однак у кімнатах без вікон або з недостатнім природним освітленням вирощувати квіти буває непросто. На щастя, існують рослини, які добре пристосовуються до таких умов і не потребують постійного сонячного світла.

Як пише Martha Stewart, деякі кімнатні рослини можуть рости навіть у приміщеннях без вікон, якщо отримують достатньо штучного освітлення. Експерти з садівництва назвали п'ять невибагливих видів, які варто обрати для темної кімнати, офісу чи ванної.

Філодендрон

Філодендрон – чудовий вибір для тих, хто хоче озеленити приміщення з обмеженою кількістю світла. Ця тропічна рослина відома своїм декоративним листям і здатністю пристосовуватися до різних умов.

За словами письменниці та експертки з рослин Енід Оффолтер, багато різновидів філодендронів добре почуваються за слабкого освітлення. Серед них є як компактні кущові форми, так і виткі рослини, які можна спрямовувати вздовж декоративних опор. Завдяки цьому філодендрон підходить навіть для невеликих кімнат.

Водночас варто пам'ятати, що філодендрони токсичні для домашніх тварин, тому їх необхідно розміщувати поза досяжністю котів і собак.

Сансев'єрія

Сансев'єрія, відома також як тещин язик, належить до найвитриваліших кімнатних рослин. Її довге вертикальне листя з характерними візерунками додає інтер'єру виразності.

Фахівчиня з садівництва Лора Айріш-Гансон пояснює, що відсутність вікон не обов'язково означає повну темряву. Наприклад, в офісах освітлення часто працює щонайменше вісім годин на день, і деякі рослини здатні використовувати це світло для росту. Сансев'єрія добре переносить слабке освітлення та нерегулярний полив. Водночас їй потрібен ґрунт із хорошим дренажем, адже застій води може спричинити загнивання коренів.

Заміокулькас

Заміокулькас особливо цінують за невибагливість. Він має міцні стебла та блискуче темно-зелене листя, яке зберігає декоративність навіть за неідеальних умов.

За словами Енід Оффолтер, заміокулькас може пристосовуватися до приміщень із дуже слабким освітленням. Щоправда, за таких умов рослина ростиме повільніше. Ще одна перевага – відсутність потреби в частому поливі. Завдяки здатності накопичувати вологу заміокулькас може певний час обходитися без води.

Головне – не перезволожувати ґрунт і забезпечити рослині хоча б мінімальне достатнє штучне освітлення.

Епіпремнум

Епіпремнум, який також відомий під назвою потос, – популярна витка рослина із серцеподібним листям. Він добре пристосовується до слабкого освітлення, не потребує частого підживлення та здатний переносити нерегулярний полив.

За словами Лори Айріш-Гансон, епіпремнум стане особливо вдалим вибором для людей, які лише починають захоплюватися кімнатними рослинами.

Його довгі пагони можна розміщувати на полицях, підвісних кашпо або спрямовувати вздовж стін. Експертка навіть радить використовувати їх для створення живого обрамлення навколо невеликих фотографій. Таким чином, рослина може стати не лише прикрасою кімнати, а й цікавим елементом інтер'єру.

Бромелія

Якщо хочеться додати темному приміщенню яскравих барв, варто звернути увагу на бромелієві рослини. Особливо популярними для вирощування вдома є гузманія та врієзія. Вони привертають увагу незвичайними формами й насиченими кольорами декоративних суцвіть.

У природі багато представників цієї родини ростуть під густими кронами дерев, тому пристосовані до розсіяного світла.

Завдяки цій особливості бромелієві можуть стати хорошим вибором для ванної кімнати або офісу без вікон, якщо там організоване відповідне штучне освітлення. Для нормального розвитку їм також потрібен добре дренований субстрат.

Чи можуть кімнатні рослини жити зовсім без світла

Попри здатність окремих видів переносити темні приміщення, жодна рослина не може тривалий час виживати в абсолютній темряві. Світло необхідне для фотосинтезу – процесу, завдяки якому рослини утворюють поживні речовини.

Саме тому для кімнат без вікон фахівці рекомендують використовувати спеціальні фітолампи або достатньо потужне штучне освітлення. Звичайних стельових світильників іноді може вистачати для підтримання життя невибагливих видів, однак для повноцінного росту їхньої інтенсивності буває недостатньо.

Правильно підібравши рослини та організувавши освітлення, можна створити зелений куточок навіть у приміщенні, куди ніколи не потрапляють прямі сонячні промені.

OBOZ.UA пропонує поради щодо підживлення заміокулькаса, щоб він випускав нові пагони.