Блог | Наша крадійкувата "еліта" хоче заздалегідь затоксичити ветеранів і військових

Чому з’являються такі неоднозначні інтерв’ю? Бо наша так звана крадійкувата "еліта" чудово усвідомлює, що після війни до неї буде безліч питань.

Звісно, з бидлом можна домовитися – підкинути їм соціалку, знову щось наобіцяти тощо. А от з людьми, які витримали цю жахливу війну, були на фронті, на передовій і при цьому читали про всі ці "Мідаси", "Карфагени", "Хімпроми", усе буде складніше.

У цих людей буде не ПТСР, а просто елементарне запитання: якого х*я це все відбувалося?! І ставитимуть це запитання саме цим "героям".

Тому вони й хочуть заздалегідь затоксичити ветеранів і військових. Мовляв, вони ж усі божевільні! Ну які до нас можуть бути питання? Ми ж усе робили для перемоги! Ми ж себе не жаліли заради перемоги! І так далі.

Тобто, це свідома, наперед продумана політика. Тому тут нема чому дивуватися. І ніхто жодних посад залишати не збирається.