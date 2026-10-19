"Нападають на свійських тварин": під час наймасовіших обстрілів області голова Волинської ОВА вирішив розібратись з вовками і лисицями. Відео

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк записав відеозвернення, у якому заявив про необхідність розв’язати проблему появи лисиць і вовків поблизу населених пунктів. За його словами, хижаки заходять на території приватних господарств і нападають на свійських тварин.

У зверненні Романюк повідомив, що найближчим часом проведе окрему нараду, щоб визначити подальші дії. Водночас у Ковелі того ж дня російські війська вдарили по торговельному центру "Епіцентр".

Роман Романюк розповів, що питання появи диких тварин порушили керівники громад під час оперативної наради. Йдеться про лисиць і вовків, які, за його словами, наближаються до населених пунктів.

"Хижаки заходять на території приватних господарств, нападають на свійських тварин, виходять на дороги та з’являються в місцях, де перебувають люди, зокрема діти. Такі випадки є неодноразовими, що створює занепокоєння серед жителів і потребує належного реагування", – заявив очільник ОВА.

За його словами, під час майбутньої зустрічі чиновники мають визначити алгоритм дій та узгодити заходи для врегулювання ситуації. Отже, на Волині готуються до окремої наради, присвяченої лисицям і вовкам.

Тим часом область має й інші проблеми, які навряд чи потребують додаткових пояснень.

Кури під захистом

Того ж дня російський удар припав на торговельний центр "Епіцентр" у Ковелі. Це черговий удар по бізнесу, який і без того переживає складні часи через війну.

На цьому тлі окреме відеозвернення очільника Волинської ОВА про боротьбу з лисицями та вовками виглядає особливо своєчасним. Поки російські обстріли завдають шкоди області, місцева влада готується окремо обговорювати, як уберегти свійських тварин від хижаків.

Романюк пообіцяв провести відповідну нараду найближчим часом. Тож питання лисиць і вовків уже отримало окрему увагу керівництва області.

Як розповідав OBOZ.UA, війська РФ уночі 16 жовтня завдали ударів по Рівному та області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Зокрема, ворог поцілив по багатоповерхівці.