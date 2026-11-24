НАБУ і САП поступаються за рівнем довіри ДСНС, СБУ та президенту, майже 60% українців вважають їхню роботу неефективною – медіа

Попри масштабні інформаційні кампанії та гучні розслідування, НАБУ і САП мають проблеми із суспільною довірою та оцінкою ефективності своєї роботи.

За даними трьох соціологічних досліджень, проаналізованих автором статті для видання "Фокус", антикорупційні органи суттєво поступаються за рівнем довіри ДСНС, СБУ та президенту України.

За наведеними у статті даними Rating Group, НАБУ довіряють близько 52% українців, тоді як СБУ – 73%, Нацгвардії – 83%, а ДСНС – 96%.

Ще показовіші оцінки ефективності. За результатами дослідження SOCIS, 59,4% респондентів вважають роботу НАБУ і САП неефективною, а дуже ефективною – лише 5,1%. Водночас, згідно з іншим дослідженням Rating Group, 42% опитаних нічого не знають про діяльність САП.

"Цікаво, про яку суспільну довіру та підтримку говорять пан Кривонос і Клименко?" – ставить питання автор статті.

На його думку, керівництво НАБУ і САП має пояснити не лише результати своєї роботи, а й закиди щодо можливих зловживань усередині відомств та обставини оприлюднення резонансних розслідувань.

"Якщо їх діяльність вже породжує недовіру і низькі показники ефективності, можливо, час щось змінити?" – підсумовує автор.