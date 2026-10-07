На Житомирщині чоловік ухилився від військового обліку і поплатився: яке рішення ухвалив суд

Військозобов'язаний чоловік на Житомирщині ухилився від військового обліку після отримання відповідної повістки. За це він постав перед судом.

Розглянувши обставини справи та вислухавши аргументи сторін, Коростенський районний суд ухвалив вирок, що з'явився у Єдиному державному реєстрі судових рішень 2 жовтня. Подробиці повідомляє "Суспільне Житомир".

Обставини справи

Як стало відомо із вироку суду, 12 червня 2026 року мешканцю Житомирщини вручили повістку та попередження, підписане тимчасово виконуючим обов'язки начальника місцевого ТЦК та СП. Чоловік мав до 15 червня прийти до вказаного пункту для уточнення облікових даних, проходження медичної комісії, визначення ступеню придатності до військової служби та постановки його на військовий облік.

Разом з тим військовозобов'язаного у письмовій формі попередили, що ігнорування повістки загрожує йому кримінальною відповідальністю.

Чоловік з документами ознайомився, що засвідчив власним підписом. Однак за вказаною адресою 15 червня він так і не з'явився, не повідомивши про причини неявки.

"Тим самим, обвинувачений, будучи військовозобов"язаним, ухилився від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – зазначено у судовому вироці.

Обвинувачений беззаперечно визнав свою вину та погодився на розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні за його відсутності.

Суд визнав чоловіка винним у правопорушенні, передбаченому частиною1 статті 337 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 5100 гривень.

Упродовж місяця він може оскаржити вирок в апеляційній інстанції.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Волині чоловік відмовився від повістки через релігійні переконання. Він погоджувався лише на альтернативну службу.

Справу розглянув суд, котрий визнав підсудного винним, призначив три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на один рік.