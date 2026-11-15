На Закарпатті прокуратура вимагає від місцевої влади захистити озеро Герешаска від джипінгу. Відео

Тячівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом до Великобичківської селищної ради через відсутність встановлених меж озера Герешаска на Закарпатті. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність ради протиправною та зобов’язати її організувати необхідні роботи для захисту природної території.

У прокуратурі зазначають, що межі гідрологічної пам’ятки природи досі не визначені на місцевості. Також не виготовлена документація із землеустрою, а відповідні відомості не внесені до Державного земельного кадастру.

Проблема джипінгу

Відсутність чітко визначених меж ускладнює захист озера від незаконного втручання. Крім того, це створює проблеми для туристів, які не завжди можуть зорієнтуватися на місцевості та зрозуміти, де починається охоронювана територія.

Питання набуває особливої актуальності на тлі поширення поїздок гірськими маршрутами на позашляховиках. Зокрема, неподалік іншого високогірного озера раніше сталися хуліганські напади на туристів, які зробили відпочивальникам зауваження щодо заборони джипінгу в Карпатах.

Частина Свидовецького масиву входить до Карпатського біосферного заповідника та інших природоохоронних зон. На цих територіях законом заборонено пересування механізованого транспорту, за винятком окремих випадків.

Що відомо про озеро

Герешаска, також відома як озеро Герешавське, розташована у Свидовецькому масиві на південно-західному схилі гори Догяска. Це одне з найбільших льодовикових озер Карпат.

Герешаска розташована у Свидовецькому масиві. Джерело: Google Maps

Площа водойми становить 1,35 га. У 1984 році їй надали статус гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення, а у 2021 році озеро передали під охорону Великобичківській селищній раді.

Однак сам по собі природоохоронний статус не забезпечив належного визначення території. Для цього необхідно виготовити документацію із землеустрою, встановити межі безпосередньо на місцевості та внести відповідні дані до земельного кадастру.

Саме цього прокуратура й вимагає від місцевої влади через суд.

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