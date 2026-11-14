На Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилось

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправним призов на військову службу 50-річного чоловіка, який навчався за денною формою та мав законні підстави не проходити її. Його мобілізували 18 липня 2026 року, хоча в електронному військово-обліковому документі було зазначено, що він має оформлену відстрочку.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Видання наводить подробиці судового розгляду, зокрема аргументи ТЦК і мотиви, якими керувався суд.

Що передувало мобілізації

Позивач, 1976 року народження, навчався за денною формою у Свалявському технічному фаховому коледжі Національного університету харчових технологій, де здобував освіту за спеціальністю "Туризм і рекреація". Згідно з довідкою закладу, він виконував індивідуальний навчальний план, не мав академічної заборгованості та не порушував умов договору про надання освітніх послуг.

18 липня 2026 року в Мукачеві поліцейські зупинили чоловіка та доправили його до ТЦК. Того самого дня керівник центру комплектування видав наказ про його призов на військову службу під час загальної мобілізації.

Водночас на момент призову студент мав оформлену відстрочку у зв’язку з навчанням за денною формою. Відповідна інформація містилася в застосунку "Резерв+", а електронний військово-обліковий документ підтверджував, що вона діяла до 1 серпня 2026 року.

Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до військової служби. 24 липня чоловіка зарахували до особового складу військової частини та призначили стрільцем-зенітником.

Не погодившись із призовом, чоловік звернувся до суду. Він вимагав визнати дії ТЦК протиправними, скасувати відповідні накази та зобов’язати військову частину виключити його зі списків особового складу.

Чому ТЦК поставив під сумнів право на відстрочку

Представники ТЦК заперечували проти позову, стверджуючи, що чоловік не надав належних документів на підтвердження права на відстрочку. Крім того, за їхніми словами, під час опитування він не зміг пояснити, за яким навчальним планом навчається, назвати фахові дисципліни та розповісти, як відбуваються екзаменаційні сесії.

На думку посадовців, це давало підстави сумніватися, чи справді позивач здобував освіту за денною формою.

Водночас сторона чоловіка наголошувала, що на момент призову відстрочка залишалася чинною. Відомості про неї були внесені до державного реєстру та відображалися в електронному військово-обліковому документі.

Що встановив суд

Суд встановив, що на момент призову чоловік мав чинну відстрочку. Водночас ТЦК не надав жодних доказів того, що він припинив навчання, був відрахований із коледжу або втратив право на неї.

Те, що студент не зміг відповісти на запитання про особливості навчального процесу, саме собою не свідчило про відсутність у нього права на відстрочку. Суд зазначив, що питання відвідування занять і виконання навчальної програми належать до компетенції закладу освіти.

Крім того, ТЦК не надав рішення відповідної комісії про скасування відстрочки. Суд наголосив, що центр комплектування не може самостійно анулювати її без належного вмотивованого рішення.

Суд також розглянув питання зарахування чоловіка до військової частини. Оскільки відповідний наказ був похідним від первинного рішення про призов, яке визнали протиправним, його також належало скасувати. Для повного відновлення прав позивача суд зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу.

Яке рішення ухвалив суд

Закарпатський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправними дії ТЦК щодо призову чоловіка на військову службу та скасував відповідний наказ від 18 липня 2026 року. Також суд скасував наказ командира військової частини від 24 липня про зарахування позивача до її особового складу.

Крім того, військову частину зобов’язали виключити чоловіка зі списків особового складу.

Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів із дня складення його повного тексту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи через суд оскаржував штраф від ТЦК та вимагав від держави 1 млн грн компенсації. Також позивач вказував, що його незаконно мобілізували.