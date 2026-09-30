На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
На Закарпатті, на в’їзді до Тячева, 30 вересня, сталася смертельна ДТП на контрольному посту Державної прикордонної служби. Тут вантажівка зіткнулася з чотирьма легковими автомобілями, які перебували на посту.
В результаті аварії загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це розповіли журналіст Віталій Глагола та поліція області.
Як це було
"Водій вантажівки не зупинився перед постом і на швидкості влетів у легковий автомобіль, який чекав на перевірку документів. Від удару цю машину відкинуло на наступні авто. Загалом фура та перший автомобіль буквально як доміно зіштовхнули ще три легковики", – розповів журналіст.
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
За його словами, водій фури "міг відволіктися та не помітити контрольний пост, попри встановлені перед ним попереджувальні знаки".
Що кажуть у поліції
Аварія сталася приблизно о 16:30.
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
"Наразі відомо, що водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого вʼїхав у попереду стоячий автомобіль "ВАЗ". Далі по інерції відбулося зіткнення з автівками Volkswagen, Honda та Ford", – зазначили у поліції.
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
Від отриманих травм на місці загинув 55-річний водій автівки "ВАЗ", яка була першою з чотирьох протаранених авто.
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
Двоє людей з автомобіля Honda, віком 67 та 54 роки, отримали травми та були госпіталізовані. Інші учасники ДТП "не отримали значних ушкоджень", зазначили правоохоронці і додали, що всіх водіїв освідували, і виявилося, що "за кермом вони були тверезими".
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
"Наразі вирішується питання щодо затримання 48-річного водія вантажівки у порядку статті 208 КПК України", – додали у поліції.
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
ДТП на Закарпатті 30 вересня
Джерело: НПУ
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