На Закарпатті фура знесла 4 авто на блокпосту ДПСУ: один водій загинув, двоє постраждали. Відео

На Закарпатті, на в’їзді до Тячева, 30 вересня, сталася смертельна ДТП на контрольному посту Державної прикордонної служби. Тут вантажівка зіткнулася з чотирьма легковими автомобілями, які перебували на посту.

В результаті аварії загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це розповіли журналіст Віталій Глагола та поліція області.

Як це було

"Водій вантажівки не зупинився перед постом і на швидкості влетів у легковий автомобіль, який чекав на перевірку документів. Від удару цю машину відкинуло на наступні авто. Загалом фура та перший автомобіль буквально як доміно зіштовхнули ще три легковики", – розповів журналіст.

ДТП на Закарпатті 30 вересня Джерело: НПУ

За його словами, водій фури "міг відволіктися та не помітити контрольний пост, попри встановлені перед ним попереджувальні знаки".

Що кажуть у поліції

Аварія сталася приблизно о 16:30.

ДТП на Закарпатті 30 вересня Джерело: НПУ

"Наразі відомо, що водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого вʼїхав у попереду стоячий автомобіль "ВАЗ". Далі по інерції відбулося зіткнення з автівками Volkswagen, Honda та Ford", – зазначили у поліції.

ДТП на Закарпатті 30 вересня Джерело: НПУ

Від отриманих травм на місці загинув 55-річний водій автівки "ВАЗ", яка була першою з чотирьох протаранених авто.

ДТП на Закарпатті 30 вересня Джерело: НПУ

Двоє людей з автомобіля Honda, віком 67 та 54 роки, отримали травми та були госпіталізовані. Інші учасники ДТП "не отримали значних ушкоджень", зазначили правоохоронці і додали, що всіх водіїв освідували, і виявилося, що "за кермом вони були тверезими".

ДТП на Закарпатті 30 вересня Джерело: НПУ

"Наразі вирішується питання щодо затримання 48-річного водія вантажівки у порядку статті 208 КПК України", – додали у поліції.

ДТП на Закарпатті 30 вересня Джерело: НПУ

ДТП на Закарпатті 30 вересня Джерело: НПУ

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