На Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи вимагав від держави 1 млн грн компенсації за штраф від ТЦК і мобілізацію: чим все скінчилось

На Закарпатті співробітники ТЦК притягли до адмінвідповідальності та мобілізували чоловіка з інвалідністю. Той оскаржив рішення у суді і вимагав мільйон гривень компенсації.

Суд у своєму рішенні про відшкодування згадав, але не в тому обсязі, в якому хотів його отримати позивач. Подробиці справи розповідає Судово-юридична газета.

Що відомо про справу

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області частково задовольнив позов чоловіка, якого ТЦК незаконно притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Позивач вимагав від держави 1 млн грн компенсації, посилаючись також на незаконність мобілізації, однак суд визнав доведеними підстави для відшкодування лише у зв’язку з неправомірним накладенням штрафу.

Постановою ТЦК № 3205 від 4 вересня 2025 року громадянина визнали винним у правопорушенні, передбаченому частиною третьою статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Чоловікові призначили штраф у розмірі 17 000 гривень.

Однак 20 лютого 2026 року Рахівський районний суд Закарпатської області у справі № 305/104/26 скасував цю постанову та закрив провадження через відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Як встановив суд, ТЦК не надав належних і допустимих доказів того, що чоловік не уточнив свої військово-облікові дані. При цьому матеріали справи містили відомості про його неодноразові звернення для звірки облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, під час розгляду адміністративної справи порушили його право на участь у провадженні, а штраф наклали вже після закінчення передбаченого законом строку.

Також позивач у позовній заяві вказував, що його незаконно мобілізували. У нього встановлено III групу інвалідності. І саме у зв'язку з інвалідністю командир військової частини, куди потрапив громадянин, видав наказ про його звільнення зі служби за станом здоров'я. Стлося це через 2 місяці 16 днів після того, як чоловік був мобілізований.

Позивач стверджував, що через незаконне притягнення до адміністративної відповідальності та мобілізацію зазнав моральних страждань, психологічного напруження, порушення сну, головного болю та підвищеної нервозності.

Також він був змушений докладати додаткових зусиль, щоб захистити свої права в суді, додав позивач.

Суд скасував штраф, але не визнав мобілізацію незаконною

Розглядаючи позов, суд розмежував дві підстави, на які посилався чоловік: незаконну мобілізацію та неправомірне притягнення до адміністративної відповідальності.

Щодо мобілізації суд зазначив, що документи про встановлення III групи інвалідності та наказ про подальше звільнення з військової служби самі по собі не доводять незаконності мобілізації.

Матеріали справи не містили судового рішення або іншого рішення уповноваженого органу, яким мобілізацію чоловіка було б визнано незаконною чи встановлено порушення порядку її проведення.

Тому підстав для відшкодування моральної шкоди саме через незаконну мобілізацію суд не встановив.

А ось незаконне притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності, з точки зору суду, є підставою для відшкодування моральної шкоди.

Суд дійшов висновку, що ТЦК не мав належних доказів вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, розгляд справи відбувся без його участі, а штраф наклали після закінчення встановленого законом строку – і ці обставини свідчать про протиправність дій посадових осіб.

Замість мільйона гривень позивач отримає лише 2 тисячі

Суд визнав, що незаконне притягнення до адміністративної відповідальності спричинило чоловікові негативні переживання та моральні страждання.

Водночас під час визначення розміру компенсації врахували характер допущених порушень, обставини накладення штрафу, необхідність звернення до суду та обсяг моральних страждань позивача.

Зокрема, матеріали справи не містили доказів сплати адміністративного штрафу. Також чоловік не надав висновку психологічної чи судово-психологічної експертизи або інших спеціальних доказів глибини й тривалості психологічних страждань.

Крім того, не було доказів істотного та тривалого погіршення стану здоров’я саме внаслідок незаконного притягнення до адміністративної відповідальності.

Тому суд визнав доведеним факт заподіяння моральної шкоди, однак не погодився із заявленою сумою в 1 млн грн.

З урахуванням принципів розумності та справедливості суд визначив компенсацію в розмірі 2 000 гривень.

"Ужгородський міськрайонний суд частково задовольнив позов у справі № 308/13040/26. Суд постановив стягнути з Державного бюджету України на користь чоловіка 2 000 гривень моральної шкоди, завданої незаконним притягненням до адміністративної відповідальності. В іншій частині позовних вимог, зокрема щодо компенсації за незаконну мобілізацію, відмовлено", ––резюмує Судово-юридична газета.

Як повідомляв OBOZ.UA. у Тернополі ТЦК мобілізовував чоловіків, виключених з обліку.

Розслідувати справу взялося ДБР.