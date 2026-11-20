На Закарпатті чоловік купив підроблені права і прийшов обміняти їх на справжні у МВС: чим все скінчилось

На Закарпатті чоловік придбав підроблене водійське посвідчення, після чого спробував обміняти його на справжній документ у сервісному центрі МВС. Однак під час перевірки фальшивку викрили, а її власник отримав судовий вирок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. За рішенням суду, чоловіку призначили один рік позбавлення волі, проте звільнили від відбування покарання з випробувальним строком.

Як чоловік намагався обміняти підроблені права

Згідно з матеріалами справи, житель Закарпаття замовив виготовлення фальшивого посвідчення водія категорії В. При цьому в документі були зазначені його справжні персональні дані.

Згодом чоловік звернувся до територіального сервісного центру МВС у селі Кам'янське, де спробував обміняти підроблені права на нове посвідчення встановленого зразка.

Однак під час перевірки адміністратор установи помітив, що наданий документ не відповідає офіційним вимогам. Це стало підставою для додаткової перевірки інформації про його власника.

З'ясувалося, що в державному реєстрі взагалі відсутні відомості про видачу чоловікові такого водійського посвідчення. Таким чином, спроба легалізувати фальшиві права завершилася викриттям підробки.

Яке покарання призначив суд

Справу розглянув Іршавський районний суд Закарпатської області. Чоловіка визнали винним у підробленні та використанні завідомо підробленого документа за частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

За результатами розгляду суд призначив обвинуваченому один рік позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили підпільну майстерню з виготовлення фальшивих документів. Троє місцевих жителів облаштували виробництво у звичайному гаражі, де підробляли водійські посвідчення, свідоцтва про народження та інші офіційні документи.

Як писав OBOZ.UA, в Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити водійські посвідчення без навчання та складання іспитів. Для цього аферисти використовують підроблені сторінки сервісних центрів МВС та обіцяють гарантоване отримання документів.