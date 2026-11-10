На Вінниччині у селі помітили зграю вовків: чому хижаки пробрались у населений пункт. Фото

У селі Селище на Вінниччині помітили зграю з чотирьох вовків, які спокійно пересувались поблизу житлових будинків. Як пояснюють фахівці, зростання популяції вовків та лисиць є прямим наслідком тривалої заборони на полювання через воєнний стан.

Про це повідомили на сторінці Тиврівської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Голова організації Ігор Пацаловський радить замикати на ніч худобу, не залишати на ніч собак прив'язаними, освітлювати територію.

Вовків помітили в селі

"Зростання популяції вовків та лисиць на Вінниччині є прямим наслідком тривалої заборони на полювання через воєнний стан", – зазначив Пацаловський. Він пояснив, що оскільки природний контроль чисельності хижаків призупинено, дикі тварини мігрують ближче до населених пунктів у пошуках їжі, що створює серйозні виклики для місцевих мешканців.

Фахівець наголосив, що поява зграї з чотирьох вовків у селі Селище Гніваньської громади потребує особливої обережності. Він рекомендує дотримуватися правил безпеки для захисту себе та домашніх тварин, а про випадки появи хижаків у межах населеного пункту повідомляти старосту округу, Гніванську міську раду або представників державної лісової охорони та Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР).

Як захистити домашніх тварин

Надійне укриття. У вечірній та нічний час обов'язково замикайте худобу, птицю та собак у капітальних господарських будівлях з міцними замками та дверима.

Захист собак: Не залишайте собак на прив'язі надворі вночі – ланцюг позбавляє їх можливості втекти або захиститися, що робить їх легкою здобиччю для вовків.

Освітлення території: Вовки уникають яскравого світла. Встановлення ліхтарів із датчиками руху навколо подвір'я та загонів може відлякати хижаків.

Як захиститися людям

Фахівці рекомендують обмежити нічні пересування. Потрібно намагатися не ходити поодинці в темну пору доби околицями села чи поблизу лісосмуг. Дітей до школи та гуртків варто супроводжувати дорослим.

Поведінка при зустрічі. Спеціаліст наголошує, що якщо ви побачили вовка, ні в якому разі не втікайте (це увімкне в ньому інстинкт переслідування). Не повертайтеся до тварини спиною і не дивіться їй прямо в очі. Повільно відступайте назад, зберігаючи зоровий контакт.

Створення шуму. Спробуйте здаватися більшими – підніміть руки або куртку вгору. Голосно кричіть, використовуйте свисток або підручні предмети для створення металевого шуму.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Кіровоградській області місцеві жителі помітили оленя, який кілька днів поспіль з’являвся на вулицях Олександрівської громади. Тварина спокійно пересувалася поблизу житлових будинків, школи та громадських закладів, не реагуючи на присутність людей.