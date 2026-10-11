На Україну сунуть дощі: з’явився прогноз на тиждень

Упродовж тижня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, а в другій половині періоду опади охоплять дедалі більше регіонів. Погодні умови формуватимуться під впливом аномально теплої повітряної маси та підвищеного атмосферного тиску, однак ситуацію змінюватимуть атмосферні фронти й циклон над Чорним морем.

Найвищі температури прогнозують у південно-східних областях, тоді як на заході країни в окремі ночі можливі заморозки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні на 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, невеликі, місцями помірні дощі вночі пройдуть у західних областях, а вдень – подекуди в північних регіонах. У другій половині дня опади можливі також на заході Черкаської області. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде змінних напрямків, швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +7…+12 °С, удень у північних і західних областях – +12…+17 °С, на решті території – +20…+26 °С.

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Якою буде погода 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, невеликі дощі вночі можливі місцями в північних і центральних областях, а вдень – у Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах істотних опадів не очікується. Уночі та вранці подекуди утворюватиметься туман.

Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме близько +8…+13 °С, на крайньому заході – +2…+7 °С. Удень у північних і західних областях очікується +11…+16 °С, а в центральних, південних і східних регіонах – +20…+26 °С.

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Прогноз погоди на 14 жовтня

У середу, 14 жовтня, невеликі дощі подекуди пройдуть на Лівобережжі України. На решті території істотних опадів не передбачається. Уночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде північним, швидкістю 5–10 м/с. На Одещині вдень місцями пориви посилюватимуться до 15–20 м/с.

У західних областях уночі температура становитиме +1…+7 °С, на решті території – +8…+14 °С. Удень повітря прогріється до +12…+17 °С, а в південно-східній частині та Криму – до +20…+25 °С.

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Де дощитиме 15 жовтня

У четвер, 15 жовтня, на Лівобережжі України місцями пройдуть невеликі дощі. Удень опади поширяться також на південні області. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують, а на заході країни подекуди можливий туман.

Вітер буде північним або північно-східним, швидкістю 7–12 м/с. У західних областях очікується вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

На Правобережжі вночі температура повітря становитиме 0…+5 °С, удень – +10…+15 °С. На Лівобережжі буде тепліше: уночі +8…+14 °С, удень +16…+21 °С.

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Прогноз на 16 жовтня: дощі та грози

У п’ятницю, 16 жовтня, під впливом чорноморського циклону дощі очікуються в південних і південно-західних областях. У Криму можливі грози. На решті території України істотних опадів не передбачається.

Вітер буде північним або північно-східним, швидкістю 7–12 м/с. На Одещині місцями прогнозують пориви до 15–20 м/с.

У західних областях уночі температура коливатиметься від -1 до +4 °С, удень – від +9 до +14 °С. В інших регіонах уночі очікується +7…+14 °С, а вдень – +16…+21 °С.

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Якою буде погода 17 жовтня

У суботу, 17 жовтня, дощі пройдуть на більшій частині території України, а на півдні можливі грози.

Вітер буде північним або північно-східним, швидкістю 7–12 м/с. У західних областях уночі температура становитиме +1…+6 °С, удень – +9…+16 °С. В інших регіонах у нічні години прогнозують +8…+14 °С, а вдень – +14…+19 °С.

Прогноз погоди на 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, на більшій частині території України очікується хмарна погода з проясненнями. Часом можливий невеликий дощ.

Вітер залишатиметься північним або північно-східним, швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +7…+12 °С, удень – близько +10…+15 °С.

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