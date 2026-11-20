На Україну насувається похолодання: коли і де вдарить мороз

В Україні протягом найближчого тижня поступово знижуватиметься температура повітря. Найвідчутніше похолодання наприкінці тижня очікується в Карпатах, а також у західних і північних областях.

Уночі в окремих регіонах можливі морози до -5 градусів, тоді як удень переважатимуть плюсові температури. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Оксана Скляр.

Погода в Україні 21 листопада

У суботу очікуються прояснення та зниження температури на 1–2 градуси. Уночі на північному сході можливі помірні дощі та сильний вітер, тоді як на півдні опадів не прогнозують.

У більшості областей уночі буде +2…+8 градусів, на заході можливий мороз до -3 градусів. Удень температура становитиме +4…+10 градусів, на півдні – до +14 градусів.

У Карпатах пройде сніг і мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця. Температура в регіоні становитиме від -4 до +1 градуса.

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Де вдарить мороз 22 листопада

У неділю невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, очікуються на заході та півночі. У цих регіонах, а також на Вінниччині й Черкащині вночі температура може опуститися до -5 градусів.

На решті території вночі прогнозують +2…+7 градусів, удень – +5…+10 градусів. У Карпатах буде сніг, а вночі температура знизиться до -3…-8 градусів. Удень там також можливий мороз до -5 градусів.

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Якою буде погода 23 листопада

У понеділок на більшій частині території України очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом. Без істотних опадів буде на заході та півночі.

Уночі температура місцями опускатиметься до -5 градусів, удень повітря прогріється до +5 градусів. На крайньому півдні буде тепліше: +2…+7 градусів уночі та +7…+12 градусів удень.

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Які морози прогнозують наступного тижня

За консультативним прогнозом, у вівторок дощі можливі на сході та південному сході країни. У середу місцями прогнозують невеликий сніг, у четвер переважатиме суха погода, а в п'ятницю невеликі опади очікуються на правобережжі.

На більшій частині території України в ці дні температура вночі становитиме -2…-8 градусів, удень – від -2 до +4 градусів.

Чи сформується сніговий покрив у Карпатах

Наразі сніговий покрив у Карпатах майже не сформувався через плюсову температуру вдень. Невеликий шар снігу заввишки близько одного сантиметра спостерігається лише на високогір'ї Івано-Франківської області.

За словами Оксани Скляр, зі зниженням температури снігопади можуть сприяти формуванню снігового покриву на високогір'ї. Водночас удень сніг може танути або перетворюватися на ожеледицю.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що цього тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода, однак майже через день очікуються дощі. Наприкінці тижня в окремих регіонах опади можуть переходити в мокрий сніг, а температура почне знижуватися.