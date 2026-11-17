На Україну насувається нова хвиля похолодання: коли чекати дощів і снігу

Цього тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода, однак майже через день очікуються дощі. Наприкінці тижня в окремих регіонах опади можуть переходити в мокрий сніг, а температура почне знижуватися.

Про це у коментарі медіа розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха. Вона зазначила, що помітніше похолодання прийде в останній тиждень листопада.

Погода по Україні

За словами Птухи, у найближчі кілька днів атмосферний тиск знижуватиметься, а із заходу та південного заходу надходитимуть атмосферні фронти. Вони принесуть невеликі та помірні дощі, які йтимуть майже через день.

17 листопада температура повітря становитиме +1 – +7 градусів. Водночас у східних областях і Карпатах уночі ще можливі морози до -5 градусів.

Уже 18–19 листопада стане тепліше. Уночі очікується +3 – +10, а вдень – +7 – +14 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

20 листопада вночі прогнозують +2 – +7, удень в межах +5 – +10 градусів. На півдні буде ще тепліше, вночі повітря прогріється до +10, а вдень – до +15 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

"Прохолоду очікуємо 21 листопада: і вночі, і вдень температура повітря залишатиметься у межах +2 – +7 градусів у багатьох регіонах, однак у західних, а також у Житомирській та Рівненській областях нічна температура повітря опускатиметься до -3 градусів. На півдні традиційно значно тепліше, туди цей холод докотиться нескоро", – наголосила Птуха.

У суботу, 21 листопада, у західних областях, на Житомирщині та Вінниччині можливі невеликі дощі з мокрим снігом, переважно вночі. Вдень такі опади прогнозують лише в Карпатах.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Наступного тижня в Україні стане прохолодніше. Якщо випадатимуть опади, то місцями вони будуть змішаними – у вигляді дощу та мокрого снігу.

Погода у столиці

У Києві 17 листопада очікуються дощі та температура +5 – +7 градусів. Наступного дня опади збережуться, а повітря вдень прогріється до +10. 19 листопада буде сухо, проте вже 20-го знову дощитиме.

Відчутніше похолодання у столиці прогнозують 21 листопада. Опадів не очікується, однак уночі температура знизиться до +2 – +4, а вдень становитиме +5 – +7 градусів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в п'ятницю, 13 листопада 2026 року, захід України почало засипати снігом. Мешканці Львова, Дрогобича та Самбора публікують у соціальних мережах фотографії та відео перших цьогорічних снігових опадів.