На Україну чекає місяць боротьби: астрологиня дала прогноз, чи є шанси на мирну угоду з Росією в листопаді

У листопаді 2026 року можуть з'явитися можливості для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Однак цей період, за прогнозом, буде пов'язаний не стільки з поступками, скільки з боротьбою за умови майбутнього миру.

Про це астрологиня Ірина Звягіна написала у Facebook. Свої висновки вона зробила на тлі перспективи повернення до тристороннього формату перемовин щодо війни в Україні. На думку Звягіної, жовтень не віщує швидкого прориву, тоді як у листопаді можуть виникнути передумови для серйознішого діалогу.

Чому жовтень не обіцяє швидкого прориву

Пояснюючи свій прогноз, Звягіна звертає увагу на рух планет і їхні аспекти. Зокрема, Меркурій сповільнюється перед ретроградним рухом і не утворює гармонійного аспекту з Юпітером. В астрологічній інтерпретації це може вказувати на зміну формулювань, перегляд пропозицій або призупинення процесу після гучних заяв.

Астрологиня також відзначає ретроградну Венеру, яку пов'язує з домовленостями, та її напружений аспект із Плутоном. Водночас Сонце наближається до з'єднання з Плутоном у Скорпіоні. Звягіна трактує ці конфігурації як можливу ознаку не повноцінних переговорів, а демонстративної дипломатичної гри, у якій кожна сторона намагається створити враження просування до результату.

Вона припускає, що заяви про готовність до діалогу можуть бути пов'язані й із політичними розрахунками напередодні виборів у США 3 листопада. За її оцінкою, йдеться про спробу продемонструвати підтримку переговорного процесу, не маючи реальних домовленостей про завершення війни.

Водночас Звягіна вважає, що Росія наразі не має достатніх причин поспішати з поступками. За її трактуванням, Марс уже пройшов гармонійний аспект із Сатурном і активував натальний Марс у гороскопі Росії. Це, на її думку, символізує збереження здатності діяти та дотримуватися власного курсу.

Допис астролога в Facebook. Джерело: Скриншот

Які ризики астрологиня бачить для України

Окремо Звягіна звертає увагу на складну ситуацію для України, яку, за її трактуванням, відображає жовтнева астрологічна карта. Сонце й Венера утворюють напружені аспекти із Сатурном у натальній і прогресивній картах України, а також квадрат до Марса Володимира Зеленського.

Ці астрологічні конфігурації вона пов'язує з тиском та обмеженнями. На думку Звягіної, прагнення продемонструвати дипломатичну гнучкість може обернутися поступками, які послаблять державні інституції та обороноздатність України.

Крім того, астрологиня застерігає про можливу чергову спецоперацію Кремля, спрямовану на загострення внутрішніх суперечностей між частиною тилу та армією.

За оцінкою Звягіної, поки що йдеться лише про заяви щодо готовності до діалогу, а не про переговори стосовно припинення війни. У жовтневій карті вона не бачить ознак домовленостей про завершення бойових дій.

Що може змінитися в листопаді

На відміну від жовтня, у листопаді, за прогнозом Звягіної, можуть скластися інші передумови для переговорів. Кульмінацію процесів астрологиня очікує приблизно 17–18 листопада – у цей час наміри сторін можуть стати зрозумілішими.

За її аналізом, на той момент Венера та Меркурій уже завершать ретроградний рух і рухатимуться прямо. Марс перебуватиме в поєднанні з Юпітером поблизу Південного місячного вузла, а Сонце формуватиме квадрат до цієї конфігурації.

Особливу увагу Звягіна звертає на Венеру, яка протягом усього листопада перебуватиме в Терезах – знаку, де, за астрологічною традицією, вона має сильне положення. На думку астрологині, це може сприяти пошуку балансу та узгодженню інтересів сторін.

Водночас залишається незрозумілим, чи стосуватимуться можливі домовленості саме заявленої теми завершення війни, чи переговори матимуть інший порядок денний.

Звягіна також звертає увагу на секстиль Венери з Марсом, який, за її трактуванням, символізує поєднання прагнення узгодити інтереси з готовністю діяти. Водночас з'єднання Марса з Юпітером може посилити рішучість сторін і надати подіям більшого масштабу.

Однак ці астрологічні конфігурації не дають однозначної відповіді щодо подальшого розвитку подій. Вони можуть вказувати як на можливість мирної ініціативи, так і на силовий сценарій. За прогнозом Звягіної, ключовим питанням може стати боротьба за право визначати умови майбутніх домовленостей.

Чому листопад може стати місяцем боротьби за умови миру

Тому листопад Звягіна називає місяцем боротьби за умови, за яких мир стане предметом реальних переговорів, а не інструментом маніпуляцій. Якщо вдасться просунутися в цьому напрямку, навіть такий результат астрологиня вважатиме прогресом.

Вона застерігає, що шлях до миру може бути тривалим і складнішим, ніж хотілося б. На думку Звягіної, це пов'язано зі складністю дипломатичного процесу, у якому важливо не лише досягти домовленостей, а й визначити, хто встановлюватиме їхні умови та хто зможе представити результат як власну перемогу.

Водночас астрологиня закликає не знецінювати саму появу можливостей для переговорів. Адже мир – це не просто готовність сторін говорити, а домовленості, які дадуть країні змогу жити далі. Саме за такі умови, на її думку, і точитиметься боротьба.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Росії до зустрічі в Абу-Дабі, яку планують провести на початку листопада. За його словами, сторони мають обговорити перші кроки з деескалації, зокрема в енергетичній сфері та на морі, а також активізацію обміну військовополоненими.

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