На Полтавщині чоловік перешкоджав мобілізації і поплатився: як покарали

На Полтавщині чоловік поширював інформацію про місця роботи мобілізаційних груп. Він публікував такі повідомлення у відкритих чатах Viber, щоб допомогти військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та поліції.

Чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначили п’ять років ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Деталі повідомили на Facebook-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП.

Деталі справи

За інформацією встановленою судом, із жовтня 2025-го до липня 2026 року чоловік регулярно розміщував у відкритих чатах Viber інформацію про місця перебування та маршрути спільних груп ТЦК і поліції. Зокрема, він повідомляв, де на території Полтавського району проводять мобілізаційні заходи.

Такі публікації перешкоджали роботі мобілізаційних груп і давали військовозобов’язаним змогу уникати контактів із представниками відповідних органів. Обвинувачений визнав провину, розкаявся та допомагав розкривати правопорушення.

Рішення суду

14 жовтня 2026 року Кобеляцький районний суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

"Суд призначив чоловікові покарання у виді п’яти років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю два роки", – йдеться у повідомленні.

Протягом іспитового строку чоловік повинен регулярно відвідувати орган пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не залишати територію України без відповідного дозволу.

Також суд постановив конфіскувати смартфон, за допомогою якого чоловік поширював інформацію, та передати його у власність держави.

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у місті Зіньків Полтавської області чоловік повідомляв у групі у Viber про місця перебування групи оповіщення, таким чином перешкоджаючи роботі ТЦК та СП. Суд визнав його винним і призначив 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Черкаській області чоловік пропонував працівникам поліції гроші в обмін на те, щоб його не відвезли до територіального центру комплектування (ТЦК). Як з’ясувалося, громадянин перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.