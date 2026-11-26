На Полтавщині чоловік оформився вчителем лише на папері, щоб уникнути мобілізації: чим усе скінчилось

Полтавський районний суд засудив військовозобов’язаного, який намагався отримати відстрочку від мобілізації за допомогою підробленої довідки про працевлаштування вчителем. Йому призначили рік і один місяць обмеження волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Видання розповіло про обставини справи.

Як чоловік намагався уникнути мобілізації

Як зазначено в матеріалах справи, обвинувачений – військовозобов’язаний уродженець села Кошманівка колишнього Машівського району Полтавської області – вирішив отримати відстрочку від призову на військову службу.

Для цього приблизно 17 березня 2026 року він замовив підроблену довідку про працевлаштування за основним місцем роботи на посаді вчителя групи подовженого дня.

У документі вказувалося, що на цій посаді він нібито мав отримувати близько 21 тисячі гривень на місяць. Однак насправді чоловік не був працевлаштований учителем.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, розкаявся та сприяв розслідуванню.

Яке рішення ухвалив суд

Полтавський районний суд визнав чоловіка винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів і використання підроблених документів.

Йому призначили один рік і один місяць обмеження волі, але звільнили від відбування цього покарання з випробуванням на один рік.

Протягом іспитового строку засуджений повинен періодично з'являтися до органу пробації для реєстрації, а також повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Львівщині розглядали справу щодо мобілізації чоловіка, який виховує дитину з інвалідністю. Він стверджував, що ТЦК не врахував обставини, які давали підстави для автоматичного продовження його відстрочки. У ситуації розбирався суд.