На Кіровоградщині вулицями селища гуляв олень: вчений пояснив, чому тварини перестали боятися людей. Фото

У Кіровоградській області місцеві жителі помітили оленя, який кілька днів поспіль з’являвся на вулицях Олександрівської громади. Тварина спокійно пересувалася поблизу житлових будинків, школи та громадських закладів, не реагуючи на присутність людей.

Про це повідомляє місцева жителька Надія Коровіна та кандидат біологічних наук, зоолог Олександра Пономаренка. Інформацію також оприлюднила Кропивницька філія "Газмережі".

За словами місцевої жительки, оленя вперше сфотографували 4 листопада біля школи в селі Бірки, яке межує з Олександрівкою. Згодом його бачили вже безпосередньо в селищі, він пройшов окружною трасою, побував біля кафе та дістався центральної вулиці, де розташоване відділення "Нової пошти".

Олень поруч зі школою. Джерело: Facebook/Надія Коровіна.

Поява незвичайного гостя викликала жваве обговорення серед місцевих. У соцмережах люди жартували, що олень нібито прийшов на пошту забрати посилку. Згодом фотографію тварини опублікували й представники місцевої газової служби, біля приміщення якої також помітили рогатого гостя.

Надія Коровіна розповіла, що тварина поводилася спокійно та зовсім не боялася перехожих.

"Олень ішов попід огорожею навпроти школи. Він абсолютно не боявся людей. Поруч йшла жінка, і він не сахнувся, не відскочив у бік. Просто на неї подивився й пішов далі", – розповіла жінка.

Зоолог Олександр Пономаренко визначив, що на опублікованих фотографіях зображений плямистий, або японський, олень. Цей вид завезли в Україну зі Східної Азії мисливці для розведення у спеціальних господарствах. Нині такі тварини трапляються не лише в мисливських угіддях, а й у лісах та заповідниках.

Олень біля приміщення газової служби. Джерело: Facebook/ Кропивницька філія "Газмережі".

Насправді за фотографіями складно встановити, чи йдеться про одну й ту саму особину. Водночас це благородний олень або європейська лань, оскільки ці тварини мають інші розміри та характерні особливості рогів.

На думку Пономаренка, однією з причин появи оленя серед людей могла стати тривала заборона полювання. Через відсутність пострілів тварини поступово втрачають страх перед людиною. Не виключено також, що конкретний олень раніше утримувався в напіввільних умовах і звик отримувати їжу від людей.

"Чому вони прийшли? Тому що їх не стріляють. Кілька років закрите полювання, тому звір втрачає переляк", – пояснив науковець.

Водночас зоолог застеріг, що хоча зазвичай плямисті олені є спокійними тваринами, восени під час гону вони можуть поводитися агресивніше. У цей період самець здатний сприйняти людину або іншу тварину як суперника й атакувати.

Тому, якщо олень починає ревіти, рити землю або демонструвати збуджену поведінку, до нього краще не наближатися. Спокійну тварину можна фотографувати, однак фахівці загалом не радять підгодовувати диких звірів, адже це може змінювати їхні природні харчові звички та привчати до пошуку їжі біля людей.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що якщо вірити мисливцям, то останніми часами незвичну картину можна побачити на вулицях населених пунктів Прикарпаття. А саме – нібито дикі кабани спокійно розгулюють поблизу людських осель регіону.