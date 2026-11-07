На Хмельниччині зіткнулися пасажирський мікроавтобус і легковик: багато постраждалих. Фото

У суботу 7 листопада близько 11:25 години поблизу села Копачівка, що на Хмельниччині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Volkswagen під керуванням 54-річного чоловіка зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом, за кермом якого перебував 46-річний водій.

Внаслідок ДТП є постраждалі – до лікарні доправили 9 пасажирів мікроавтобуса та водія Volkswagen. Про це повідомили на сторінці Хмельницького районного управління поліції.

Що відомо

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської громади.

За попередньою інформацією, автомобіль Volkswagen, яким керував 54-річний чоловік, зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 46-річний водій.

"На Волочищині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса", – йдеться в матеріалі.

У поліції зазначили, що в мікроавтобусі перебували 9 осіб, серед яких двоє водіїв. Усіх їх, а також водія автомобіля Volkswagen, доставили до медичного закладу для обстеження.

Поки що інформація про кількість постраждалих та про те, які вони отримали ушкодження, уточнюється. Поліцейські працюють на місці події та встановлюють усі обставини ДТП.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Львові у п’ятницю ввечері, 6 листопада, на вул. Гайдамацькій сталася масштабна ДТП за участю трамвая, автобуса та кількох легкових авто. Через зіткнення трамвая №2, автобуса №48 та ще двох автомобілів травми отримали троє людей.