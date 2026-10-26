На Хмельниччині жінка намагалась відбити зятя у ТЦК і поплатилась: як покарали

У Славуті Хмельницької області жінка кинула камінь у службовий автомобіль поліції, намагаючись влучити у працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який, за її словами, неправомірно затримав її зятя. Унаслідок удару було пошкоджено заднє скло машини.

Про це йдеться у постанові Славутського міськрайонного суду Хмельницької області. Жінку визнали винною у дрібному хуліганстві та призначили їй штраф у розмірі 85 грн. Крім того, вона має сплатити 665,60 грн судового збору.

Що відомо про інцидент

За матеріалами справи, подія сталася 9 вересня близько 07:00 на вулиці Приміській у Славуті. Жінка підійшла до службового автомобіля Renault Duster і вдарила каменем по задньому склу, пошкодивши його.

Під час судового засідання вона не визнала своєї вини. Жінка стверджувала, що не могла пошкодити автомобіль, оскільки працівники ТЦК побили її та розпилили їй в очі сльозогінний газ.

Водночас суд дослідив протокол про адміністративне правопорушення, рапорт поліції, пояснення свідків, фотографії пошкодженого автомобіля та відеозаписи з камери спостереження і бодікамери поліцейського.

Свідки підтвердили, що жінка перебувала позаду автомобіля в момент пошкодження скла. Безпосередньо кидка каменя вони не бачили, однак один із поліцейських розповів, що після інциденту жінка зізналася у скоєному.

За його словами, вона хотіла влучити каменем у працівника ТЦК, який, на її думку, неправомірно затримав її зятя, але натомість пошкодила службову машину.

Суд. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Як покарали жінку

Суд дійшов висновку, що зібрані докази підтверджують вину жінки у дрібному хуліганстві. Її пояснення суддя відхилила, оскільки вони були непослідовними та суперечили показанням свідків і відеозаписам.

Під час визначення покарання суд урахував характер правопорушення, особу порушниці та відсутність обставин, які пом'якшують або обтяжують відповідальність.

У результаті жінці призначили штраф у розмірі 85 грн. Також із неї стягнули 665,60 грн судового збору.

Нагадаємо, на Волині жінка пропонувала поліцейським гроші, щоб її чоловіка не доправляли до ТЦК. Однак правоохоронці не погодилися на пропозицію, а жінці довелося відповідати за свої дії.

Як писав OBOZ.UA, на Прикарпатті чоловік кинув камінь в автомобіль із поліцейським і військовослужбовцями ТЦК, пошкодивши капот і лобове скло. Суд призначив йому два роки обмеження волі, однак замінив покарання на один рік іспитового строку.