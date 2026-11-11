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Мирних мешканців Слов'янська і Краматорська треба примусово евакуювати, щоб врятувати їхні життя
Краматорськ, листопад 2026 року.
Джерело: 93 ОМБр / Iryna Rybakova
Необхідна примусова евакуація мирних мешканців зі Словʼянську, Краматорську та інших поселень на передовій, щоб врятувати їх життя.
Ворог рветься на Словʼянськ та Краматорськ – це стратегічна ціль наступу російських окупантів. Кожен день по містах бʼють бомби, ракети і сотні дронів. Росіяни полюють на будь-яку людину та машину.
Дуже часто гинуть мирні люди, дуже часто треба робити евакуацію, доставляти харчування та воду літнім людям та родинам з дітьми, які не можуть про себе подбати. Таких людей, які не можуть вижити самі без сторонньої допомоги, неповнолітніх дітей, треба вивозити у першу чергу.
Я багато бачив загибель мирних мешканців у різних містах, бачив, як люди намагаються врятуватись, коли вже пізно і гинуть під російськими обстрілами.
Сподіваюсь, що знайдеться якийсь відповідальний керівник, який докладе зусиль для порятунку мирних мешканців із зони бойових дій.
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