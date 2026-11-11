Блог | Мирних мешканців Слов'янська і Краматорська треба примусово евакуювати, щоб врятувати їхні життя

Необхідна примусова евакуація мирних мешканців зі Словʼянську, Краматорську та інших поселень на передовій, щоб врятувати їх життя.

Ворог рветься на Словʼянськ та Краматорськ – це стратегічна ціль наступу російських окупантів. Кожен день по містах бʼють бомби, ракети і сотні дронів. Росіяни полюють на будь-яку людину та машину.

Дуже часто гинуть мирні люди, дуже часто треба робити евакуацію, доставляти харчування та воду літнім людям та родинам з дітьми, які не можуть про себе подбати. Таких людей, які не можуть вижити самі без сторонньої допомоги, неповнолітніх дітей, треба вивозити у першу чергу.

Я багато бачив загибель мирних мешканців у різних містах, бачив, як люди намагаються врятуватись, коли вже пізно і гинуть під російськими обстрілами.

Сподіваюсь, що знайдеться якийсь відповідальний керівник, який докладе зусиль для порятунку мирних мешканців із зони бойових дій.