Мріяв про мирне життя з родиною: на фронті загинув 30-річний доброволець із Полтавщини

30-річний військовослужбовець Олександр Гриценко з Полтавщини загинув 5 жовтня на Донеччині, підірвавшись на російській міні. Він добровільно став на захист України вже наступного дня після початку повномасштабного вторгнення та залишався у війську до останнього дня життя.

Про загибель захисника повідомили в Оржицькій громаді. Історію його життя опублікувало видання ЗМІСТ.

Олександр Гриценко народився 12 серпня 1996 року в селі Березівка Лубенського району. Разом із батьками та сестрою Інною він зростав у рідному селі, де закінчив дев’ять класів. Після цього вступив до професійно-технічного училища № 53 у Войнисі, де здобув фах механізатора.

Після навчання чоловік пройшов строкову військову службу. У 2018 році почав працювати на підприємстві "Лубнимаш", допомагав матері та підтримував родину сестри.

25 лютого 2022 року Гриценко підписав контракт зі Збройними силами України. Спочатку служив у розвідувальній роті, а згодом опанував роботу з безпілотними літальними апаратами. Військовий проходив спеціалізовані навчання та виконував бойові завдання на Запорізькому й Донецькому напрямках.

Побратими згадують випадок, коли під час повернення з позиції Олександр допоміг урятувати пораненого товариша. Він наклав турнікет, зупинив кровотечу та посприяв своєчасній евакуації військового.

За словами побратимів, Гриценко був добрим, рішучим і оптимістичним. Навіть на фронті він намагався не хвилювати рідних і запевняв їх, що з ним усе гаразд.

У 2023 році Олександр втратив матір через важку хворобу. Згодом познайомився з Наталією із села Заріг Оржицької громади. Нещодавно вони одружилися.

Попри відстань і службу на передовій, подружжя намагалося щодня підтримувати зв’язок. Під час коротких відпусток військовий поспішав додому до дружини. Він також налагодив теплі стосунки з її сином і мріяв після завершення війни жити з родиною в мирі.

За службу та мужність Олександра Гриценка нагородили срібним кулоном розвідувальної роти 117-ї окремої важкої механізованої бригади.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на жаль, у війні з російськими окупантами Україна втрачає своїх найкращих синів. Нещодавно стало відомо про загибель на фронті сержанта бригади "Кара-Даг" Євгена Іванського. Це сталося на Добропіллі.

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