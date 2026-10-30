"Мрія має стати планом": співачка М’ята зустрілася із учасниками "Блогер Кемпу"

Друга осіння зміна "Блогер Кемпу", організована Фондом Ріната Ахметова, у самому розпалі! Діти, які постраждали від війни, тут відпочивають, навчаються, знаходять нових друзів та опановують STEM-освіту.

Під час цієї зміни учасникам "Блогер Кемпу" влаштували мотиваційний майстер-клас, який провела українська співачка М’ята. Вона поділилася історією свого творчого шляху, розповіла, звідки черпає натхнення, та дала поради з власного досвіду про те, як вірити у свої ідеї й не боятися пробувати нове.

Друга осіння зміна «Блогер К... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

"Коли їхала сюди, я дуже довго думала, про що можу поговорити з дітьми. Мені було важливо дати їм таку інформацію, яка б їх надихнула, зарядила, аби вони взяли для себе щось корисне для майбутнього", – зазначила співачка.

Зіркова гостя також провела для кемперів творчу вправу "Мрія – дія". Під час неї діти записували свої мрії на аркушах і міркували, які конкретні кроки допоможуть їх здійснити. М’ята закликала дітей не відмовлятися від своїх задумів через помилки чи чужу думку, а навпаки – розвивати свій талант щоденною працею.

Співачка М’ята зустрілася із... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

"Треба, щоб у дітей був план із досягнення мрій. Кожна мрія починається з дії. І коли вони писали його, я бачила, як у них світилися очі. Вони всі різні та талановиті, але, можливо, не всі ще усвідомлюють свою силу й не знають, що на них чекає в майбутньому. Але завдяки цьому плану вони зможуть побудувати велике майбутнє", – говорить М’ята.

Діти були у захваті від майстер-класу. Співачка надихнула їх вірити у власні сили та сміливо йти до мрій.

"Зустріч із М’ятою мені дуже сподобалася. Я підійшов до неї, аби поставити запитання про музику, бо сам пишу пісні. М’ята була до мене дуже привітна й поспілкувалася зі мною. Сьогодні просто ідеальний день! Усе було дуже круто", – каже 16-річний Максим.

"Зустріч із М’ятою пройшла дуже успішно. Мені все сподобалося", – ділиться враженнями 10-річна Мішель.

Співачка М’ята зустрілася із... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Наприкінці майстер-класу М’ята влаштувала для кемперів концерт: виконала свої хіти, а діти охоче підспівували й танцювали разом зі співачкою.

"Блогер Кемп" має дуже насичену програму: квести, творчі майстер-класи, туристичні походи, спортивні змагання, тематичні вечірки та STEM-заняття. Через досліди й командні завдання діти розвиватимуть логічне мислення, креативність і навички роботи із сучасними технологіями.

Співачка М’ята зустрілася із... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Завдяки проєкту вже понад 5 тисяч дітей з усієї країни отримали можливість відпочити, відновитися та пройти психологічну реабілітацію. Загалом за роки діяльності Фонд надав допомогу понад 6 мільйонам українських дітей.