Можуть вдарити заморозки: синоптик дав детальний прогноз погоди на тиждень в Україні. Карта

У найближчий тиждень визначальний вплив на погоду в Україні чинитиме симбіоз аномально теплої повітряної маси та підвищеного атмосферного тиску. Ймовірні температурні контрасти: найтепліше буде на півдні та сході, а на заході країни можливі навіть заморозки.

У другій половині тижня в Україні дощитиме. Своїм прогнозом на наступні сім днів поділився синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, під впливом малорухомого атмосферного фронту пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Уночі вони вірогідні у західних областях, а вдень місцями – у північних регіонах країни.

У другій половині дня можливий дощ також на заході Черкаської області.

На решті території без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 °С, вдень у північних та західних регіонах +12…+17 °С, на решті території +20…+26 °С.

Прогноз Укргідрометцентру на 12 жовтня

Прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, вночі невеликі дощі пройдуть місцями у північних та центральних областях, вдень у Вінницькій та Київській областях.

На решті території країни без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер переважно північно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в нічний час очікується близько +8 ... +13 °С, на крайньому заході +2 ... +7 °С; вдень повітря прогріється до +11…+16 °С у північних та західних областях. У центральних, південних та східних регіонах +20…+26 °С.

Прогноз Укргідрометцентру на 13 жовтня

Прогноз погоди на середу, 14 жовтня

У середу, 14 жовтня, на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі.

У решті регіонів без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер північний, 5 – 10 м/с, на Одещині вдень місцями посилюватиметься до 15 – 20 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме в західних областях +1…+7 °С, на решті території +8…+14 °С. Вдень повітря прогріється до +12...+17 °С, у південно-східній частині та Криму +20...+25 °С.

Прогноз Укргідрометцентру на 14 жовтня

Прогноз погоди на четвер, 15 жовтня

У четвер, 15 жовтня, на Лівобережжі України подекуди пройдуть невеликі дощі. Вдень опади також поширяться і на південні області.

У решті регіонів без істотних опадів.

У західній частині подекуди можливий туман.

Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря на Правобережжі України вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +10…+15 °С. На Лівобережжі вночі +8…+14 °С, вдень +16…+21 °С.

Прогноз Укргідрометцентру на 15 жовтня

Прогноз погоди на п'ятницю, 16 жовтня

У п'ятницю, 16 жовтня, у південних та південно-західних областях під впливом чорноморського циклону очікуються дощі, у Криму з грозою.

В решті регіонів України без істотних опадів.

Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с, на Одещині місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +9…+14 °С. В інших регіонах вночі очікується +7...+14 °С, вдень +16...+21 °С.

Прогноз Укргідрометцентру на 16 жовтня

Прогноз погоди на суботу, 17 жовтня

У суботу, 17 жовтня, на більшій частині території України пройдуть дощі, на півдні з грозою.

Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +9…+16 °С. В інших регіонах вночі очікується +8...+14 °С, вдень +14...+19 °С.

Прогноз Укргідрометцентру на 17 жовтня

Прогноз погоди на неділю, 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, на більшій частині території країни передбачається хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ.

Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, в денні години коливатиметься близько +10…+15 °С.

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