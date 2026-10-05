Блог | Мова в обмін на ЄС, або "Какая разніца" повертається?

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №16119 про забезпечення освітніх прав представників національних меншин. За домовленістю з Угорщиною він має вже на найближчому пленарному засіданні бути ухваленим одразу за основу і в цілому.

Ми критично ставимося до змісту цього законопроєкту і вважаємо, що він не принесе жодної користі українській освіті.

Разом з тим слід відзначити, що завдяки конструктивній взаємодії представників уряду і парламенту текст проєкту зазнав позитивних змін і на сьогодні не містить найбільш загрозливих норм, які були у його первісній версії.

Ми можемо погодитися з тим, що ухвалення цього законопроєкту є прийнятною ціною за розблокування Угорщиною руху України до ЄС і відкриття двох переговорних кластерів.

Але не можемо погодитися з дедалі більшою фрагментарністю й рефлекторністю мовної політики, яка все частіше зводиться до переписування законів під тиском іноземних держав без належної уваги до мовних потреб та інтересів мільйонів українців.

В ухваленій у січні 2026 року постанові "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави", Верховна Рада слушно констатувала:

"Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності та сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності і майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск".

Однак самих констатацій замало. На виконання зазначеної постанови робоча група гуманітарного комітету Верховної Ради за участі представників міністерств і відомств, народних депутатів та громадських організацій розробила комплексний законопроєкт №15412 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування української мови як державної". Цей законопроєкт внесений 63 депутатами з усіх фракцій та груп парламенту і підтриманий профільним комітетом, але ніяк не виноситься на пленарні засідання.

Жодна зовнішня сила не вимагатиме від України захисту наших власних національних інтересів і нашої державної мови, ми повинні дбати про це самі. І не лише поспіхом ухвалювати фрагментарні рішення про мови меншин під зовнішнім тиском, а вести послідовну і системну мовну політику.

Виявом готовності українського парламенту до такої системної політики було б ухвалення в найближчий пленарний день не лише законопроєкту про освіту мовами меншин, але й, принаймні у першому читанні, законопроєкту 15412, спрямованого на розвиток і захист української мови.

Це рішення продемонструвало б державну зрілість парламенту і сприяло б широкому консенсусу навколо комплексної підтримки і захисту як державної мови, так і мов національних меншин. Однак ми з подивом констатуємо, що не лише проросійські депутати, але й окремі урядові структури хочуть зруйнувати такий консенсус і під відверто надуманими приводами заблокувати розгляд законопроєкту 15412. По суті, ми стоїмо перед загрозою нового скочування мовної політики до риторики про "какую разніцу" і проросійської демагогії в стилі Табачника і Ківалова з Колесніченком про те, як українська мова заважає правам меншин.

Ми наголошуємо, що спроби блокувати важливі законодавчі ініціативи, штучно протиставляючи державну мову мовам національних меншин, є неприйнятними.

Закликаємо Верховну Раду України, депутатські фракції та групи, кожного народного депутата голосувати за законопроєкт 16119 лише за умови попереднього ухвалення в першому читанні законопроєкту 15412 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування української мови як державної".

Закликаємо винести обидва ці законопроєкти на найближче пленарне засідання і засвідчити збалансований відповідальний підхід до захисту і підтримки як державної української мови, так і мов національних меншин.