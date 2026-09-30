Блог | Москва вкрала навіть папську тіару: як із "Дару Костянтина" народився білий клобук

До 15 століття Папа Римський використовував один документ, який вважався дуже важливим на той час і обгрунтував беззаперечну владу Папи над європейськими королями. Називався він – "Дар Костянтина" (Donatio Constantini).

Згідно з "Даром" – імператор Костянтин Великий передав Папі Римському Сильвестру I (314-335 рр.) та його наступникам величезні світські повноваження і володіння на Заході Римської імперії. За легендою, після зцілення і хрещення Костянтин:

- визнав верховенство Римського Папи над іншими патріархами;

- передав папству Рим, Італію і західні області імперії;

- поступився Папі імператорськими регаліями і політичними привілеями;

- сам переніс резиденцію на Схід, оскільки вважав непристойним, щоб світський імператор правив у тому самому місті, де перебуває глава Церкви.

Також Костянтин передає Сильвестру свій Латеранський імператорський палац, а потім діадему, phrygium – особливий головний убір, lorum – імператорську наплічну перев’язь, пурпурову хламиду, багряну туніку, скіпетри, списи, знамена та інші знаки імператорської гідності. Римське духовенство прирівнюється за гідністю до імператорського сенату: його представників пропонується наділяти гідностями патриціїв і консулів; папська церква повинна мати своїх камергерів, воротарів, варту – подібно до імператорського двору.

Упродовж більшої частини Середньовіччя головною папською резиденцією був саме Латеранський палац. Сьогодні це – базиліка Сан-Джованні-ін-Латерано, залишається кафедральним собором єпископа Рима. І новий Папа після обрання, як і раніше, тут здійснює спеціальну церемонію вступу у володіння Римською кафедрою.

З короною особливо цікаво: Костянтин нібито пропонує Сильвестру власну золоту імператорську діадему, але папа відмовляється надягати її поверх свого духовного головного убору. Тоді імператор власноруч покладає на його голову білий phrygium. Саме з цього phrygium згодом з’являється знаменита папська тіара, яка збереглася до сьогоднішніх днів. На прапорі сучасного Ватикану зображена потрійна папська тіара над схрещеними ключами. Це офіційний державний символ і сьогодні.

У Середні віки цей документ використовували для обґрунтування політичних претензій папства, зокрема у суперечках пап з імператорами Священної Римської імперії.

Випадки використання "Дару Костянтина", які фактично, змінювали хід історії:

- 1054 рік – розкол між Римом і Константинополем, поділ християнства на католиків і православних. Папа Лев IX використовував Donatio, доводячи особливий статус Римської церкви.

- 1091 рік – Папа Урбан II, спираючись на "Дар", передає острів Корсику під управління Пізі.

- 1155 рік – папа Адріан IV дав Генріху II Англійському дозвіл втрутитися в Ірландію, на підставі "Дару Костянтина". Обґрунтування було таке – усі острови за "Даром Костянтина" належать Римській церкві і Папа Римський сам вирішував, кому ці острови передавати.

Те, що це підробка, почали підозрювати ще в 14 столітті. Остаточно викрив цю фальшивку італійський філософ, викладач Лоренцо Валла. Близько 1440 року він провів філологічний аналіз тексту і показав, що його латинська мова, термінологія і реалії не могли належати до IV століття. "Дар Костянтина" виник приблизно в 750–800-х роках.

Пізніше, у 16 столітті, Мартін Лютер, який розпочав виступ проти католицької ідеології і став засновником протестантизму, використовував цю фальшивку, щоб показати брехливість Папи Римського.

В Україні, після Брестської унії 1596 року (коли українську православну церкву переводили під контроль польської католицької) Мартин Броневський (наближений до Острозьких), Мелетій Смотрицький та інші українські інтелектуали використовували "Дар Костянтина" як аргумент проти Католицької церкви.

Але цікавіше повела себе Московська православна церква. У той час, як у католицькому світі було соромно згадувати про "Дар", в Україні йде боротьба проти католиків, Москва цю фальшивку "переграла" на свій лад, з’являється – "Повість про білий клобук" (спочатку була Новгородська версія).

У ній історія "Дару" була практично переписана заново. Костянтин нібито дає папі Сильвестру білий головний убір. Після відпадіння Рима від істинної віри цей священний знак переноситься до Константинополя, а коли й греки виявляються заплямованими унією з латинянами, клобук чудесним чином переходить до Новгорода. Білий клобук новгородського архієпископа стає ніби руським спадкоємцем папської тіари Сильвестра. У 1478 році Іван III остаточно приєднав Новгород до Москви. А потім відбувається характерна річ для російської історії: Москва привласнює новгородський символ. Папська тіара стає православним білим клобуком.

Московський собор 1564 року постановив, що московський митрополит як глава Руської церкви повинен носити білий клобук. Після заснування Московського патріархату у 1589 році білий клобук стає атрибутом московських патріархів. Досі московські патріархи носять цей білий клобук – вигаданий предмет із вигаданої історії.

«Дар Костянтина»

P.S. Коли будете подорожувати Римом, можете побачити дві збережені фрески з "Даром Костянтина". Одна – 1246 року, у капелі Святого Сильвестра при комплексі Santi Quattro Coronati на Целійському пагорбі. Друга – епохи Відродження, виконана учнями Рафаеля у 1523-1524 роках. Знаходиться у Ватиканських музеях, у Залі Костянтина (Sala di Costantino), Станці Рафаеля.