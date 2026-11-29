Мокрий сніг і мороз: синоптики дали прогноз погоди на останній день осені в Україні

В Україні останній день осені, 30 листопада, буде переважно сухим, проте в окремих районах півдня очікуються мокрий сніг і невеликий сніг. Водночас у більшості областей збережеться морозна погода, а пориви вітру на півдні сягатимуть 20 м/с.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру. У понеділок опадів у більшості регіонів не прогнозують.

Винятком стане крайній південь країни, де місцями можливі невеликий сніг і мокрий сніг. На дорогах західних і центральних областей подекуди утвориться ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний, зі швидкістю 5-12 м/с. У південних регіонах місцями прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Прогноз погоди. Джерело: Прогноз Українського гідрометцентру.

Температура повітря вночі становитиме 4-9 градусів морозу. У західних, центральних і Сумській областях місцями похолодає до 12 градусів морозу, а в Карпатах – до 13-17 градусів нижче нуля.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть 0-5 градусів морозу. На Закарпатті та крайньому півдні очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Києві 30 листопада буде сухо. Вночі температура опуститься до 5-7 градусів морозу, вдень становитиме 1-3 градуси морозу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 1 грудня

У вівторок, 1 грудня, в Україні також переважатиме суха погода. Невеликий сніг можливий лише вночі в окремих районах крайнього півдня.

Прогноз погоди. Джерело: Прогноз Українського гідрометцентру.

Температура вночі становитиме 7-12 градусів морозу, на півдні та південному сході – 4-9 градусів морозу. Вдень очікується 0-5 градусів нижче нуля. У Карпатах і на Закарпатті буде дещо тепліше – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У столиці опадів не передбачається. Вночі прогнозують 7-9 градусів морозу, вдень – 1-3 градуси морозу.

Водночас за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температурний рекорд для 30 листопада в Києві становить +14 градусів. Його зафіксували вдень у 2012 році. Найнижча температура цього дня була зареєстрована вночі 1931 року – 16,3 градуса морозу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в неділю, 29 листопада, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів на більшій частині території не прогнозують, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг і дощ.