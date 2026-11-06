Мобілізація в Україні: куди звертатися, якщо громадянин не погоджується з діями ТЦК

В Україні триває війна і, відповідно, продовжуються заходи з мобілізації громадян. Ці заходи проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Умисне перешкоджання законній діяльності ТЦК може призвести до кримінальної відповідальності за статтею №114-1 Кримінального Кодексу.

Про відповідальність за перешкоджання діяльності ТЦК нагадали в Міноборони України. Водночас відомство розповіло, куди звертатися, якщо громадяни не погоджуються з діями ТЦК.

Зазначена стаття КК захищає законну діяльність Збройних Сил, а ТЦК та СП є їхніми структурними підрозділами. В особливий період за порушення, передбачені статтею №114-1, українцям загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо наслідком стала загибель людей або інші тяжкі наслідки, то – від восьми до п'ятнадцяти років.

Обов’язки громадян

Заходи з оповіщення ТЦК. Джерело: Міноборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян. Тож всі призовники, військовозобов’язані та резервісти відповідно до свого статусу зобов’язані:

дотримуватися правил військового обліку;

повідомляти про зміни облікових даних у встановленому порядку;

прибувати за належним викликом до ТЦК та СП;

проходити медичний огляд у передбачених законом випадках.

Крім того, під час мобілізації, всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського.

Наявність відстрочки не звільняє людей від виконання цих правил, наголосили в Міноборони.

Повноваження представників ТЦК

Заходи з оповіщення ТЦК. Джерело: Міноборони

ТЦК ведуть військовий облік, проводять заходи оповіщення та призову під час мобілізації, організовують направлення на медичний огляд, беруть участь у комплектуванні війська. Також до їхніх завдань належить організація соціального і правового захисту військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей у межах визначених повноважень.

Уповноважені представники ТЦК мають право вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи у встановленому порядку.

Та представники ТЦК зобов’язані діяти виключно в межах закону, наголосили в Міноборони.

Що вважається перешкоджанням

Перешкоджання діяльності ТЦК. Джерело: скриншот

Залежно від обставин ознаки такого злочину можуть мати:

умисне блокування службового транспорту або доступу до приміщень , що заважає виконанню законних завдань;

, що заважає виконанню законних завдань; фізичне втручання в роботу уповноважених представників для зриву мобілізаційних заходів;

для зриву мобілізаційних заходів; поширення інформації про місця проведення таких заходів, спрямоване на те, щоб допомогти іншим уникати перевірок та ухилятися від мобілізації.

Як діяти в разі незгоди з ТЦК

Представники ТЦК також відпо... Джерело: Прокуратура України Розгорнути

Якщо громадянин вважає рішення або дії представників ТЦК незаконними, він може оскаржити їх за підпорядкованістю або в суді.

Щодо порушення своїх прав також можна звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Якщо громадяни вважають, що в діях представників ТЦК є ознаки кримінального правопорушення, слід повідомити орган досудового розслідування або прокурора. Громадянин має право користуватися правничою допомогою.

"Виконання законних обов’язків і захист своїх прав мають відбуватися правовими способами. Умисний зрив законних мобілізаційних заходів може мати наслідком кримінальну відповідальність і позбавлення волі", – нагадали в Міноборони.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Кіровоградщині юрисконсульта медичного закладу мобілізували наступного дня після завершення строку його попереднього бронювання – саме тоді роботодавець подав нову заяву на відстрочку. Чоловік оскаржив у суді рішення ВЛК про придатність до служби та наказ ТЦК про його призов. А суд повністю задовольнив позов чоловіка та скасував постанову ВЛК і наказ про його мобілізацію.