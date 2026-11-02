Місто майбутнього та вітряки: як діти опановували STEM-освіту у "Блогер Кемпі" від Фонду Ріната Ахметова

Завершилася друга осіння зміна "Блогер Кемпу" від Фонду Ріната Ахметова для дітей, які постраждали внаслідок війни. Це були дні нових знайомств, творчості, знань та яскравих емоцій.

Особливе місце в програмі посіла STEM-освіта – цей напрям об'єднує науку, технології, інженерію та математику. Його головний принцип – навчання через практику: діти досліджують, експериментують, конструюють, перевіряють власні ідеї та разом шукають рішення. У "Блогер Кемпі" цей підхід перетворили на захопливу роботу над проєктами.

Як діти опановували STEM-осв... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

До занять долучилися фахівчині Національного центру "Мала академія наук України" – Марія Коваленко та Анна Дахно. Разом з кемперами вони досліджували принципи роботи сонячних панелей, знайомилися з вітровою та гідроенергетикою, проводили експерименти й перевіряли, як світлова енергія перетворюється на електричну.

"Діти створюють власне місто, яке вони живлять сонячними панелями, а також за допомогою вітрових турбін. Загалом це і є елементи STEM-освіти, тому що діти використовують технології, розробляють макети та працюють з електронними елементами", – розповідає Анна Дахно.

Як діти опановували STEM-осв... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Для багатьох учасників заняття стали можливістю відкрити нові здібності й навіть замислитися над майбутньою професією. 12-річний Юрій з Черкащини захоплюється конструюванням і раніше робив із картону моделі автомобілів, літаків і кораблів. У "Блогер Кемпі" він зміг спробувати себе в роботі з електронікою та навіть зібрав електродвигун, який працює завдяки магнітам і мідній котушці.

"Найбільше мені подобається STEM, тому що ми там навчаємося, щось з'єднуємо, думаємо, креативимо. У школі такого, на жаль, немає. Подобається, що ми почали займатися електронікою, бо я дуже люблю паяти та щось з’єднувати", – говорить Юрій.

STEM-напрям у Кемпах розвиватиметься й надалі. Раніше Фонд Ріната Ахметова та Національний центр "Мала академія наук України" підписали меморандум про співпрацю, який передбачає створення сучасних освітніх можливостей для українських дітей і молоді.

Як діти опановували STEM-осв... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Щодня з дітьми працювали психологи. Учасники також опановували блогінг, знімали відео та зустрілися зі співачкою М’ятою. Артистка провела для них мотиваційний майстер-клас, а її концерт став одним із найяскравіших моментів зміни.

""Блогер Кемп" мені дуже запам’ятається. Тут чудова атмосфера, зірка сподобалася. Всі танцювали, співали, раділи. У мене залишиться дуже багато теплих спогадів про табір, тому що я тут знайшла багато друзів", – каже 15-річна Злата.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України" вже понад 5 тисяч дітей із різних куточків країни змогли відновити сили, отримати нові враження та знайти однодумців. Загалом за роки діяльності Фонд надав допомогу понад 6 мільйонам українських дітей.