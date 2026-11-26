Міністр оборони Хмара отримав нових заступників: хто вони і за що відповідатимуть. Фото

Кабмін призначив двох нових заступників для міністра оборони Євгенія Хмари. Це генерал-лейтенант Євген Мойсюк і майор, Герой України Валерій Пойда.

Про новий склад керівництва повідомляється на сайті відомства. Свої нові посади військові отримали відповідно до розпорядження уряду 25 листопада 2026 року.

Мойсюк і Пойда приєдналися д... Джерело: скриншот mod.gov.ua Розгорнути

Що відомо про Євгена Мойсюка

Генерал-лейтенант відповідатиме за декілька ключових напрямів, серед яких:

Стратегічний розвиток спроможностей Сил оборони : планування має враховувати бойовий досвід, реальні потреби військових і зміни характеру сучасної війни. Зокрема, для оперативного узгодження пріоритетів заступник міністра координуватиме взаємодію МО з Верховною Радою та урядом.

: планування має враховувати бойовий досвід, реальні потреби військових і зміни характеру сучасної війни. Зокрема, для оперативного узгодження пріоритетів заступник міністра координуватиме взаємодію МО з Верховною Радою та урядом. Підготовка території держави до оборони: координація роботи з регіонами для посилення їхньої готовності до відбиття збройної агресії. Кожен регіон має бути повноцінною частиною єдиної системи стійкості держави.

Мойсюк народився в 1979-му в Чернівцях і є кадровим військовим. Службу розпочав із 2000 року; спершу був командиром взводу у Високомобільних десантних військах ЗС України.

У 2004–2005 та 2008–2009 роках виконував обов'язки у складі Українського миротворчого контингенту в Іраку та Косово відповідно. Командував ДШВ із 2019 до 2021-го.

Мойсюк уже був заступником міністра оборони (від лютого 2025 до травня 2026 року).

"Безпосередньо командував військами та їх забезпеченням. Керував розробкою нормативних актів, системи рекрутингу, мобілізації та військової освіти, побудовою моделі військової кар'єри та війська майбутнього", – розповіли в МО України.

Заступником Хмари став Євген Мойсюк. Джерело: пресслужба МО

Що відомо про Валерія Пойду

У Міністерстві оборони Пойда відповідатиме за:

Розвиток інновацій у сфері оборони , зокрема впровадження нових технологій і рішень з урахуванням потреб і досвіду підрозділів.

, зокрема впровадження нових технологій і рішень з урахуванням потреб і досвіду підрозділів. Розвиток центрів компетенцій у структурі МО України, які накопичуватимуть фахову експертизу й допомагатимуть застосовувати її в роботі відомства.

"Головне завдання – скоротити шлях від запиту військових до впровадження технологій на фронті. Для цього необхідно посилити взаємодію між бойовими підрозділами, розробниками та структурами міністерства", – уточнили в МО.

Пресслужба не розкриває особисту інформацію, як і фотографію майора. На сайті вказано, що вищу освіту він здобув у профільних навчальних закладах сектору безпеки й оборони України.

Також відомо, що Пойда має значний досвід у протиповітряній обороні. Під час повномасштабного вторгнення він захищав українське небо на різних напрямках фронту.

Відповідно до указу президента № 498/2026, Пойді присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті країни.

Заступником Хмари став Валерій Пойда. Джерело: пресслужба МО

Як писав OBOZ.UA, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, президент Володимир Зеленський підписав 10 указів про присвоєння військових і спеціальних генеральських звань. Зокрема, бригадним генералом став Ігор Оболєнський, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія".