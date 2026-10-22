Мінімалізм 90-х, кулі та ажурне золото: ювелірний дім SOVA презентував нову колекцію AVENUE

Ювелірний дім SOVA презентує нову колекцію AVENUE – про характер великого міста та жінку, якій природно пасує його ритм. Колекція звертається до мінімалізму 90-х – до його лаконічних форм, гри фактур та пропорцій.

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

Героїня кампейну – зібрана, невимушена і впевнена у собі. Вона тонко відчуває власний стиль: шкіра, тактильні матеріали, чіткі силуети та об’ємне золото – все це формує її кінематографічний образ у дусі 90-х.

Головною формою у прикрасах AVENUE стали кулі. У колекції вони з’являються в різних розмірах і фактурах – у дзеркально полірованому золоті, з матовим фінішем, з діамантами, а також в ажурному плетінні. Різний масштаб куль задає прикрасам ритм, а мікс фактур золота стає одним із ключових прийомів колекції. Ювеліри SOVA також продовжили працювати з матовим золотом – незвичною тактильною поверхнею металу.

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

Окремим дизайн-кодом колекції AVENUE став ажурний патерн. У частині прикрас ажур формує кулі, а в окремих моделях утворює самостійну форму: так у колекції з’явилися акцентні каблучки та сережки з ажурною структурою. Для їх створення арткоманда SOVA використала нову 3D-технологію, що дозволяє працювати з об’ємними і деталізованими формами із золота, зберігаючи легкість прикрас.

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

AVENUE – колекція з характером метрополіса: його динамікою, стриманим лоском і постійним рухом. Героїню кампейну можна легко уявити на Манхеттені – десь на П’ятій авеню – де місто ніби продовжує її стиль, а золото ловить на собі відблиски вулиць.

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

SOVA презентує нову колекцію AVENUE. Джерело: Ювелірний дім SOVA

Колекція представлена у жовтому, білому та червоному золоті і включає каблучки, сережки, браслети та кольє. Разом вони формують повноцінний ювелірний гардероб, де одна форма стає базою для різних стилізацій.