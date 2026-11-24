Мільйони у шафі: у нью-йоркській квартирі за старими пальтами знайшли картину вартістю у цілий статок. Фото

У нью-йоркській квартирі десятиліттями зберігалася картина відомої американської художниці Джорджії О’Кіф "Near Abiquiu, New Mexico I" (Поблизу Абік’ю, Нью-Мексико I), яку вважали втраченою. Полотно знайшли у шафі за старими пальтами та коробками в одній із квартир на Мангеттені. Її продали на аукціоні Christie’s майже за 4,9 млн доларів.

Про це пише Associated Press. Про існування полотна було відомо завдяки фотографії 1931 року, проте місцезнаходження самого твору донедавна залишалося таємницею.

Як картина опинилася у шафі

Історія знахідки почалася у 2022 році. Тоді літня мешканка Мангеттена, якій було понад 90 років, між іншим повідомила племінниці, що в її шафі зберігається картина Джорджії О’Кіф.

Родина припускає, що жінка отримала полотно як подарунок на закінчення навчання від матері, яка придбала картину в 1963 році в одній із нью-йоркських галерей за 3800 доларів.

Картина Джорджії О’Кіф "Побл... Джерело: Скриншот з відео Розгорнути

Спочатку власниця протягом багатьох років тримала картину на видноті у своїй квартирі в районі Іст-Віллидж. Однак у середині 1980-х років вона помітила, що один із гостей надто уважно розглядає полотно. Після цього жінка вирішила сховати його у шафі за пальтами та коробками.

Там робота залишалася десятиліттями. Лише після смерті власниці родичі дістали її зі сховку та звернулися до фахівців.

Під час огляду виявили характерні ознаки авторства О’Кіф, зокрема її авторський знак на зворотному боці полотна – зірку з ініціалами художниці всередині.

Авторський знак О’Кіф на зво... Джерело: Скриншот Розгорнути

Що відомо про картину

"Near Abiquiu, New Mexico I" – олійний пейзаж 1930 року розміром приблизно 25,4 на 61 сантиметр. На ньому зображено гору Лобо-Пік на півночі Нью-Мексико.

За оцінкою аукціонного дому Christie’s, це, ймовірно, перша робота із серії трьох картин, присвячених цій місцевості.

Інші два полотна з цієї серії також мають цікаву історію. Одне з них зберігається в нью-йоркському Метрополітен-музеї, а інше тривалий час перебувало в колекції родини Рокфеллерів.

Знайдена картина належить до ранніх робіт О’Кіфф, натхненних краєвидами Нью-Мексико – штату, де художниця згодом оселилася та прожила значну частину життя.

На аукціоні Christie’s полотно продали за 4 878 000 доларів. Ім’я покупця не розголошують.

Що відомо про художницю Джорджію О’Кіф

Американська художниця Джорджія О’Кіф. Джерело: womeninwisconsin.org

Джорджія Тотто О’Кіф народилася 15 листопада 1887 року поблизу Сан-Прері у штаті Вісконсин. Вона була другою із семи дітей у родині фермерів. Згодом її сім’я переїхала до Вірджинії, де минули дитинство та юність майбутньої художниці.

О’Кіф навчалася в Інституті мистецтв в Чикаго, а пізніше – у Лізі студентів мистецтв у Нью-Йорку. Також вона відвідувала курси в Університеті Вірджинії та Колумбійському університеті. У різні роки викладала мистецтво у школах та коледжах.

Важливу роль у її творчій кар’єрі відіграв фотограф і галерист Альфред Стігліц. У 1916 році він уперше виставив її абстрактні малюнки у своїй нью-йоркській галереї "291". Згодом Стігліц активно популяризував роботи художниці, організовував її виставки та фотографував її. Їхні професійні стосунки переросли в особисті, а у 1924 році вони одружилися.

У 1920-х роках О’Кіфф здобула широку популярність завдяки картинам із зображеннями квітів, міських хмарочосів і природних пейзажів. Її роботи стали важливою частиною американського модернізму.

Картина Джорджії О’Кіф "Вули... Розгорнути

Картина Джорджії О’Кіф "Черв... Розгорнути

Картина Джорджії О’Кіф

У 1929 році художниця вперше приїхала до Нью-Мексико. Краєвиди пустелі, скелі, гори та пустельні рослини настільки її захопили, що вона почала регулярно повертатися туди для роботи.

Джорджії О’Кіф зі своєю карт... Джерело: Photograph by Tony Vaccaro / Getty Розгорнути

Саме цей регіон став одним із головних джерел натхнення для її живопису. Після смерті Стігліца у 1946 році О’Кіфф остаточно переїхала до Нью-Мексико у 1949-му.

Джорджія О’Кіфф померла 6 березня 1986 року у віці 98 років. Її називають "матір’ю американського модернізму".

Як повідомляв OBOZ.UA, у США відвідувач блошиного ринку знайшов картину американської художниці Гертіруди Аберкромбі "Мушлі олдермена Мерріама" (Alderman Merriam’s Shells), створену в 1951 році. Чоловік заплатив за полотно всього 30 доларів. Картина пішла з молотка у Freeman's за 1 352 600 доларів.