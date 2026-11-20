"Метінвест" Ахметова встановив понад 180 додаткових мобільних бункерів для працівників на підприємствах

Група "Метінвест" масово встановлює мобільні сталеві укриття безпосередньо на виробничих майданчиках, щоб працівники могли швидше дістатися до захисту під час повітряних атак. Станом на листопад 2026 року на підприємствах компанії вже встановлено понад 180 таких укриттів. Ще 130 споруд планують змонтувати.

Одним із найбільших майданчиків стала "Запоріжсталь": на початок листопада на комбінаті вже діяли 52 модульні укриття загальною місткістю 376 осіб. Вони доповнюють 17 стаціонарних захисних споруд підприємства, розрахованих на 7,7 тис. працівників. До кінця листопада на комбінаті планують встановити ще 20 модульних капсул, які зможуть одночасно вмістити 152 людини.

Масово встановлюють мобільні... Джерело: "Метінвест" Розгорнути

Мобільні укриття встановлюють насамперед там, де працівникам складно швидко дістатися до стаціонарних сховищ: на віддалених виробничих ділянках, контрольно-пропускних пунктах, біля адміністративних об’єктів і транспортних зупинок.

Конструкцію таких укриттів у "Метінвесті"створювали на основі історичних схронів, адаптувавши їх до сучасних умов війни та можливості серійного виробництва.

Спочатку сталеві модульні укриття розробляли для військових. Від початку повномасштабної війни "Метінвест" виготовив і передав Силам оборони 1,2 тис. таких споруд у межах ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Згодом аналогічні рішення почали адаптувати і для цивільних. У 2025 році компанія представила громадське укриття, а згодом встановила оновлену конструкцію у Бородянці, розраховану на 48 людей.

У компанії наголошують: встановлення компактних укриттів на підприємствах має скоротити час, необхідний працівникам для переходу в безпечне місце під час тривоги, особливо на великих промислових майданчиках.

Як відомо, на основі сталевих криївок "Метінвест" Ріната Ахметова збудував вже два підземних госпіталі на передовій: будівництво другого шпиталю, виконаного за стандартами NATO Role 2, закінчилося у минулому році, а перший підземний шпиталь вже допоміг врятувати понад 7 000 військових. Також Метінвест розробив проєкт цивільного сталевого бункера "Цитадель", та збудував в Одесі перший в Україні підземний навчальний хаб зі сталі для курсантів Військової академії: унікальну споруду звели в межах проєкту "Сталева мрія".