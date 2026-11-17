Мережа вибухнула мемами через атаку України на Кримський міст

У вівторок, 17 листопада, соціальні мережі заполонили жарти та меми про ймовірне ураження Кримського мосту. Українці активно поширюють фотожаби, іронічні дописи та відео, висміюючи ситуацію навколо незаконно збудованої росіянами переправи.

OBOZ.UA зібрав найцікавіші меми, фотожаби та жарти, якими українці діляться у соціальних мережах. Користувачі з гумором реагують на повідомлення про атаку, згадують відомі меми та пропонують випустити нову поштову марку.

Як українці реагують на події навколо Кримського мосту

У мережі з'явився мем із жінкою, яка пливе на дерев'яному човні на тлі зруйнованої переправи. Зображення супроводжується іронічним написом: "Ну це вже ні в які ворота не лізе!". Таким чином автори фотожаби обіграли відомий вислів, натякаючи на руйнування мостової конструкції.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інші користувачі згадали про українські поштові марки, присвячені знаковим подіям війни. У мережі з'явилося стилізоване зображення марки з Кримським мостом.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Не оминули українці й жартів про прогнозований на 17 листопада цифровий апокаліпсис. В одному з дописів користувач пожартував, що замість масштабного збою інтернету нібито обвалився лише Кримський міст.

"Обіцяли 17-го цифровий апокаліпсис і що обвалиться весь інтернет, а обвалився тільки Кримський міст", – йдеться в дописі.

Публікацію доповнили фотожабою із зображенням надгробка, на якому викарбувано силует переправи, напис "Кримський міст" і дату 16 листопада 2026 року. Таким чином автор допису символічно "поховав" незаконно збудований росіянами міст.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ще один користувач лаконічно відреагував на повідомлення словами "Кримський міст всьо!", додавши GIF із хитрою усмішкою містера Біна.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Окрему увагу привернув мем із рожевим надувним фламінго посеред моря, навколо якого видніються акулячі плавці. Зображення супроводжується запитанням "Кримський міст, спиш?", яке стало черговим іронічним зверненням до переправи.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Користувачі також поширюють жартівливі відео. В одному з роликів дідусь плює у бік Кримського мосту, після чого починає співати "Стефанія, мамо, мамо, Стефанія" з відомої пісні гурту Kalush Orchestra. Одразу після його плювка на переправі відбувається потужний вибух, що й стало головним жартом відео.

Ще одна українка вирішила пояснити ситуацію з гумором, згадавши шкільні та університетські дисципліни. Вона опублікувала зображення пошкодженої переправи та пожартувала, що це наочний приклад застосування фізики, теоретичної механіки й опору матеріалів.

"Іноді найпереконливіші аргументи формулюють не дипломати, а інженери", – написала авторка допису, додавши, що залишається дочекатися підтверджених результатів.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Серед інших жартів з'явився і фрагмент мультфільму, який користувачі пов'язали з фразою "Вранці вийшов на річку, а мосту немає". Так українці продовжили іронізувати над можливою втратою Росією стратегічно важливої переправи.

У соцмережах поширюють жартівливий ролик під назвою "Kerch Bridge on fire" ("Кримський міст у вогні").

Не оминули користувачі й тему ранкового відпочинку. В одному з дописів пожартували, що "всі ми зранку хочемо полежати, навіть Кримський міст", натякаючи на можливе руйнування переправи.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ще одна користувачка попросила показати їй свіжі фотографії Кримського мосту. До свого допису вона додала зображення маленького собаки, який визирає з-за огорожі з нетерплячим виразом мордочки.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інша українка показала свою реакцію на повідомлення про міст за допомогою кадру з мультфільму. На зображенні персонаж із широкою задоволеною усмішкою, а підпис говорить сам за себе: "З яким обличчям я читаю про Кримський міст".

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Також у мережі з'явилася стилізована листівка із зображенням частково зруйнованої переправи та написом "З днем падіння автомобільної арки Кримського мосту!". Таким чином автори мему іронічно перетворили повідомлення про пошкодження споруди на своєрідне свято.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ще одна фотожаба обігрує необхідність рано прокидатися на роботу. На тлі зображення пошкодженого мосту розмістили напис: "Навіть він лежить, а тобі зранку на роботу".

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Окремий мем присвятили автомобільному руху переправою. На зображенні два автомобілі з нібито злітають з обірваної ділянки мосту просто в повітря. Так користувачі висміяли руйнування автомобільної частини споруди.

Українці висміюють ситуацію... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, масштабна атака безпілотників на Москву викликала хвилю мемів у соцмережах. Українці іронізували над роботою російської протиповітряної оборони та наслідками ударів, зокрема публікували жарти про пожежі й густий дим над столицею країни-агресора.

Як писав OBOZ.UA, кияни відреагували мемами на обмеження руху мостами столиці після російських ударів. Користувачі жартували про переправи на сапбордах, плавучі хмарочоси та альтернативні способи дістатися з одного берега Дніпра на інший.