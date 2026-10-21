Мер данської комуни провів відпустку, переганяючи автомобіль в Україну для потреб ЗСУ: подробиці історії

Данський посадовець уперше долучився до волонтерської ініціативи, яка передає транспорт українським військовим. Під час поїздки він побачив наслідки війни, побував у Києві та Бучі й кілька разів за ніч спускався в укриття через повітряні тривоги.

Майкл Зіглер, мер данської комуни Хьє-Таструп, під час осінньої відпустки перегнав до України автомобіль Citroën Jumpy для потреб Збройних сил України. Машину передали у визначеному організаторами місці, адресу якого не розголошують. Про свою поїздку та враження від перебування в Україні посадовець розповів данському виданню Berlingske.

Допомога військовим

Зіглер долучився до волонтерської організації "Автомобілі для України" (Biler til Ukraine), яка передає транспорт українським військовим. Ідея зацікавила його після того, як він дізнався про ініціативу, й за кілька днів роздумів чоловік запропонував свою допомогу як водій.

Міхаель Ціглер перегнав Citr... Джерело: berlingske.dk Розгорнути

Приблизно через місяць йому повідомили, що звільнилося місце в поїздці на час осінніх канікул. Спочатку мер розгубився. Він розумів, що ймовірність потрапити під удар невелика, однак усе одно відчував страх. Після розмов із близькими Зіглер вирішив їхати.

Посадовець пояснив, що хотів зробити більше, ніж просто виступати з промовами на підтримку українців у безпечній Данії. Від початку повномасштабного російського вторгнення комуна Хьє-Таструп прийняла приблизно 400 українських біженців. Двічі на рік, у День незалежності України та в річницю повномасштабного вторгнення, мер виступає перед ними.

"Від інших промов це відрізняється тим, що видно, який біль вони носять у собі. У багатьох на очах з'являються сльози", – розповів Зіглер.

Дорога до Києва

Данський мер вирушив до України у складі групи волонтерів, яка доставила загалом десять автомобілів. У кожній машині було по два водії. Серед учасників були родичі, зокрема батько із сином і батько з донькою, а також волонтери, які вже неодноразово їздили таким маршрутом.

Для Зіглера це була перша подібна поїздка. Спочатку він здивувався, що в містах неподалік кордону побачив відносно мало зруйнованих будівель. Однак після приблизно 500 кілометрів дороги почали траплятися інші ознаки війни – кладовища з українськими прапорами біля могил загиблих військових.

Міхаель Ціглер перегнав Citr... Джерело: berlingske.dk Розгорнути

Приблизно за 80 кілометрів від Києва перестали працювати GPS-навігатори. За словами Зіглера, це було пов'язано з глушінням сигналів українською протиповітряною обороною під час повітряних атак, щоб ускладнити російським військам наведення на цілі. Тому автомобілі рухалися близько один до одного з увімкненою аварійною сигналізацією.

Нічні тривоги

Попри те, що Київ продовжує жити звичайним міським життям, війна нагадувала про себе і вночі. У готелі, де зупинився мер, повітряні тривоги лунали тричі – о 03:49, 04:30 та 06:58.

Щоразу Зіглеру доводилося спускатися сходами з 11-го поверху до підвалу. Під час одного зі спусків він чув віддалені вибухи.

"Навіть якщо люди живуть звичайним життям великого міста, над ним усе одно нависає важкий тягар. Я не знаю, як вони витримують це вже п'ятий рік, коли лежать у ліжку й чують тривогу втретє за ніч", – сказав він.

Після передачі автомобіля Зіглер відвідав Бучу – передмістя Києва, яке стало одним із символів російських злочинів проти цивільного населення під час окупації у 2022 році. Він також побував у районі Лук'янівки в Києві, який зазнав бомбардувань.

Волонтери продовжують поїздки

Організація Biler til Ukraine продовжує доставляти автомобілі для українських військових. До вересня 2026 року вона передала в Україну 952 транспортні засоби. Наступна поїздка мала стати тисячною за кількістю доставлених автомобілів.

Під час сніданку в київському готелі Зіглер познайомився з групою волонтерів із Фінляндії, які представляли схожу ініціативу.

"Якщо в усіх європейських країнах існують такі ініціативи, де хороші люди роблять те, що можуть, то це все одно має значення", – підсумував данський мер.

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