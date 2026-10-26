"Мене забрали до ТЦК": у Кременчуці в парку знайшли собаку із запискою від господаря. Фото

У місті Кременчук Полтавської області знайшли покинутого собаку, прив'язаного до лавки в парку "Придніпровський". Біля нього була записка начебто від власника про те, що його забрали в територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

Історією про песика, який шукає новий дім, поділилася в Threads користувачка із ніком trofymenko.art. Вона опублікувала фото чотирилапого, який лежав на лавці.

Тваринку звати Леон, це хлоп... Джерело: Threads @trofymenko.art Розгорнути

У записці сказано, що песика звати Леон. "Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, приютіть. Дуже добрий, усі команди знає, все їсть", – написав невідомий чоловік.

Песика залишили посеред парку. Джерело: Threads @trofymenko.art

Записка на папірці з блокнот... Джерело: Threads @trofymenko.art Розгорнути

Блогерка розповіла, що забрати тварину погодилися співробітники КП "Спецсервіс-Кременчук". Щоб помістити його в клітку, довелося застосовувати спеціальний седативний засіб.

Леона забрали у КП "Спецсервіс-Кременчук". Джерело: Скриншот відео Threads @trofymenko.art

Довелося використовувати спе... Джерело: Скриншот відео Threads @trofymenko.art Розгорнути

На сторінці служби контролю тварин в Instagram повідомляється, що, станом на 26 жовтня, нової сім'ї Леон не має, хоча на знайомство із собакою вже приходила одна людина.

"Поки Леон залишається у нас, відкритий для знайомств і продовжує дарувати свої гарячі поцілунки нашій співробітниці пані Марині. Ми дуже сподіваємося, що наступного разу Леон завітає в парк вже з новим господарем", – написали у "Спецсервісі".

Листування у соцмережі. Джерело: Скриншот Threads

Коментарі служби з контролю тварин. Джерело: Скриншот Threads

Як раніше писав OBOZ.UA, собаки – найпоширеніші домашні улюбленці, але вони вимагають багато турботи й уваги, особливо якщо ви берете цуценя або усиновлюєте його з притулку. Різні породи також мають різні потреби, які також слід враховувати. Ветеринав дав поради, як зрозуміти, чи варто вам заводити собаку.