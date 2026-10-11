Медики добу боролися за життя дитини: помер хлопчик, поранений під час удару РФ по Рівненщині

У лікарні помер хлопчик, що отримав тяжкі поранення під час удару військ РФ по Рівненщині 9 жовтня. Тоді окупанти вдарили по будинку багатодітної родини, 13-річного підлітка госпіталізували у тяжкому стані.

Лікарі боролися за життя дитини майже добу – і програли битву. Про смерть хлопця повідомив Рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський.

Помер хлопчик, поранений під час російського удару по Рівненщині

Селищний голова розповів, що медикам не вдалося врятувати хлопчика, що був тяжко поранений унаслідок російського удару по громаді.

Помер поранений на Рівненщині хлопчик. Джерело: Facebook-сторінка Рокитнівського селищного голови Розгорнути

"До останнього вірили в диво… Майже добу лікарі боролися за життя 13 річного хлопчика. Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво, вірячи, що дитину вдасться врятувати. Кожен чекав на добру звістку, кожен сподівався, що попри все хлопчик житиме… На жаль, дива не сталося. Попри зусилля медиків, його життя обірвалося", – написав Таргонський увечері 10 жовтня.

Черговій безвинній жертві російської агресивної війни було всього 13 років.

"Попереду мало бути ціле життя – з мріями, планами, щасливими моментами. Та все це обірвалося надто рано. Поховання хлопчика відбудеться 11 жовтня у селі Буда. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі", – написав голова громади.

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Удар військ РФ по Рівненщині 9 жовтня

9 жовтня начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що під ударом військ РФ опинився один з населених пунктів на півночі Рівненщини.

Ворог вдарив по приватному будинку, в якому мешкала багатодітна родина. Оселя зазнала суттєвих пошкоджень.

Росія атакувала Рівненщину. Джерело: Рівненська ОВА

Та найстрашніше – постраждали люди. Поранень тоді зазнали семеро цивільних: дві жінки, чоловік і четверо дітей. Один з неповнолітніх мешканців будинку, 13-річний хлопчик, перебував у тяжкому стані.

Усіх постраждалих тоді госпіталізували. Тяжкопоранений хлопчик, як стало відомо нині, помер.

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