Майже 10 місяців поза Україною: директора Музею війни звинуватили у "чиновницькому туризмі"

Майже 10 місяців поза Україною: директора Музею війни звинувачують у "чиновницькому туризмі" Директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук з початку повномасштабної війни здійснив до 29 закордонних відряджень.

Як пише "РБК-Україна", загалом він провів за кордоном майже 10 місяців. Серед поїздок є такі, які викликають запитання, – восьмиденне відрядження до португальського Портімао навесні 2024 року, хоча виступ директора на конференції тривав лише годину.

За даними журналістів, Савчук перебував у Португалії з 29 квітня до 6 травня 2024 року. Його виступ на конференції European Museum of the YearAward був запланований на 3 травня. Водночас у звіті музею активісти не знайшли конкретних результатів поїздки чи інформації про домовленості з португальськими установами.

Запитання виникли й щодо інших відряджень. Поїздка до Великої Британії з 3 до 15 травня 2023 року тривала 13 днів, хоча основний захід, на який Савчука запросили особисто, відбувся лише 10 травня. ГО "єЗАКОН" зазначає, що її вартість становила 106 072 грн і стверджує, що витрати покрив музей.

Відрядження до Італії та Польщі з 31 жовтня до 14 листопада 2023 року мало на меті налагодження співпраці у сфері збереження та реставрації української культурної спадщини. Однак у звіті музею не знайдено конкретних результатів поїздки.

Ще один епізод стосується відрядження до США, Норвегії та Нідерландів з 2 до 16 березня 2026 року. Під час поїздки Савчук прочитав лекцію для викладачів і студентів Університету Маямі в місті Оксфорд, штат Огайо. За неї університет виплатив директору особистий гонорар у розмірі 1000 доларів.

У звіті про відрядження Савчук зазначив лекцію як виступ від імені музею, але не згадав про винагороду. Це викликало запитання щодо статусу виступу – чи був він частиною службових обов’язків директора, чи приватною викладацькою діяльністю.

За інформацією ГО "єЗАКОН", Національна поліція розпочала розслідування щодо можливого привласнення або розтрати майна за ч. 4 ст. 191 КК України.

Окреме питання – відрядження до Швеції в січні 2024 року. Тоді чотирьох працівників музею направили до Стокгольма для організації виставки "Перехрестя: Швеція – Україна (1000 років)". Серед них був завідувач відділу інформаційних технологій Андрій Артеменко. У музеї пояснили, що він мав працювати над технологічною та мультимедійною складовою виставки. Водночас у запрошенні шведської сторони йшлося про транспортування музейних артефактів із Києва до Стокгольма.

Після завершення відрядження 22 січня 2024 року Артеменко в Україну не повернувся. Музей підтвердив це та повідомив, що поінформував Міністерство культури.

У ГО "єЗАКОН" вважають, що якщо слідство встановить, що поїздку організували для незаконного виїзду працівника, а Савчук свідомо сприяв цьому, дії директора можуть перевіряти на наявність ознак злочину за ст. 332 КК України – незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Сам директор у коментарі "РБК-Україна" конкретики стосовно поїздок не надав.