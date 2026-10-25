Магнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікувати

У неділю, 25 жовтня, геомагнітна активність може підвищитися, однак сильних магнітних бур не прогнозують. У понеділок і вівторок, 26–27 жовтня, магнітне поле Землі, за попередніми розрахунками, буде спокійнішим.

Максимальне очікуване значення індексу Kp протягом цих трьох днів становить 4 бали, що не відповідає рівню магнітної бурі. Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Магнітні бурі 25 жовтня

У неділю, 25 жовтня, очікується підвищення геомагнітної активності. За триденним прогнозом NOAA, індекс Kp може сягнути 4 бала. Це ще не рівень магнітної бурі.

Фахівці пов’язують можливе посилення активності з впливом викиду сонячної речовини, який стався 21 жовтня, а також потоку швидкого сонячного вітру з корональної діри.

Магнітна буря 25 жовтня. Джерело: pexels

Магнітні бурі 26 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, геомагнітна активність має зменшитися. Прогнозований індекс Kp становитиме переважно 2–3 бала.

За розрахунками NOAA, такі показники відповідають відносно спокійним геомагнітним умовам.

Прогноз магнітних бур на 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, магнітне поле Землі, за попереднім довгостроковим прогнозом NOAA від 19 жовтня, залишатиметься спокійним. Максимальний індекс Kp очікується на рівні близько 1,67 балів.

Загалом у період із 25 до 27 жовтня магнітних бур рівня G1 та вище не прогнозують. За даними NOAA, значних короткочасних або періодичних явищ у сонячному вітрі також не очікується.

Максимальне очікуване значен... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як визначають силу магнітної бурі

Для оцінювання геомагнітної активності використовують планетарний індекс Kp, який вимірюють за шкалою від 0 до 9.

Показники від 0 до 4 не належать до рівнів магнітної бурі. Коли індекс Kp досягає 5 балів, починається слабка магнітна буря рівня G1. Значення 6 відповідає помірній бурі G2, а вищі показники свідчать про сильніші геомагнітні збурення.

Водночас прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від сонячної активності та стану сонячного вітру, тому фахівці регулярно уточнюють дані.

Чи очікуються сонячні радіаційні шторми та радіозбої

За інформацією NOAA, протягом останніх 24 годин рівень сонячної радіації, зафіксований супутником GOES-18, був нижчим за порогові значення для початку радіаційних штормів. На 25–27 жовтня ймовірність шторму рівня S1 або вище оцінюють лише в 1% для кожного дня. Значної активності на Сонці, яка могла б спричинити такі шторми, не прогнозують.

Прогнози космічної погоди мо... Джерело: Скриншот Розгорнути

Протягом останніх 24 годин випадків порушення радіозв’язку не зафіксували. На найближчі три дні ймовірність радіозбоїв рівнів R1–R2 оцінюють у 10% щодня, а рівня R3 або вище – в 1%.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку жовтня на Землі прогнозували посилення геомагнітної активності через вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Фахівці очікували, що найпомітніші коливання магнітного поля припадуть на 4–5 жовтня, після чого активність поступово знизиться.