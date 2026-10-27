Люті морози чи аномальне тепло: синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні

Синоптики прогнозують, що середня температура повітря в Україні в листопаді 2026 року та взимку 2026-2027 років може бути на 1-2°C вищою за кліматичну норму. Проте в цей період можливі морози, похолодання та небезпечні погодні явища.

Таку погоду прогнозує начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха, її слова наводить видання Gazeta.ua. В Укргідрометцентрі радять сприймати сезонні оцінки лише як орієнтир і стежити за офіційними прогнозами та попередженнями.

Якою буде зима в Україні

Зима цього року може бути злегка теплішою за кліматичну норму – на 1–2 градуси. Зокрема, в листопаді 2026 року та взимку 2026-2027 років середня температура повітря може бути на 1-2°C вищою за кліматичну норму. Проте в цей період можливі морози, похолодання та небезпечні погодні явища.

Цієї зими похолодання може тривати від трьох до десяти днів, і в цей час варто очікувати морозів різної інтенсивності. Також, за словами синоптикині, можливі опади, ожеледиця та сильні пориви вітру.

Проте важливо розуміти, що сезонний прогноз окреслює загальні тенденції, а не щоденну погоду.

"Важливо враховувати, що сезонний прогноз відображає загальні тенденції, а не визначає погоду на кожен день", – наголосила Птуха.

Детальніші ж дані про температуру, опади та інші погодні умови можна дізнатися в короткострокових прогнозах на найближчі три-п'ять діб, пояснила синоптикиня.

Начальник управління гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій Богдан Масовець зазначив, що синоптики готують прогнози на основі метеорологічних спостережень, супутникових даних і результатів моделювання атмосфери.

Для формування прогнозу спеціалісти використовують інформацію зі 135 стандартних та автоматичних метеорологічних станцій державної мережі, супутникові дані EUMETSAT, гідродинамічні моделі атмосфери та спеціалізоване програмне забезпечення.

"Попри обмеження, спричинені повномасштабною війною, фахівці гідрометеорологічних організацій продовжують цілодобово аналізувати доступні дані та готувати прогнози й попередження", – зазначив Масовець.

Водночас в Укргідрометцентрі наголосили, що потрібно сприймати сезонні оцінки лише як орієнтир і стежити за офіційними прогнозами та попередженнями.

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