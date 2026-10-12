Лише 10 градусів вдень: де в Україні буде найхолодніше у вівторок. Карта

У вівторок, 13 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У західних і північних областях удень очікується від +8 до +13 °С, тоді як у центральних регіонах буде до +15 °С.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. У відомстві також оприлюднили карту з прогнозом погоди.

Прогноз погоди в Україні на... Джерело: Укргідрометцентр Розгорнути

Уночі в західних, північних і центральних областях температура повітря становитиме +3…+10 °С. На сході та півдні буде тепліше – від +9 до +15 °С.

Удень у більшості західних і північних регіонів стовпчики термометрів покажуть +8…+13 °С. У центральних областях прогнозують +10…+15 °С, а на сході та півдні – +12…+15 °С.

На Закарпатті очікується сонячна погода, температура повітря вдень становитиме +11…+13 °С.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що протягом тижня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у другій половині тижня опади охоплять більше регіонів, а в п'ятницю, 16 жовтня, під впливом циклону над Чорним морем дощі прогнозують у південних і південно-західних областях, у Криму можливі грози.